7 وزير كابينه اين هفته در كميسيونهاي تخصصي مجلس حاضر مي شوند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، فردا (يكشنبه 25 تير) فرشيدي وزير آموزش و پرورش براي پاسخگويي به سئوال خليل طهماسبي نماينده لردگان و دو سئوال ايرج نديمي نماينده لاهيجان و سياهكل به كميسيون آموزش و تحقيقات مي رود.

همچنين سه شنبه 27 تير، زاهدي وزير علوم براي پاسخ به دو سئوال شهبازخاني نماينده ملاير در اين كميسيون حاضر مي شود.

ميركاظمي وزير بازرگاني روز سه شنبه براي پاسخ به سئوال موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد و پشنگ نماينده خاش و ميرجاوه در كميته سياستهاي تجاري كميسيون اقتصادي حضور مي يابد.

چهارشنبه 28 تيرماه نيز مصطفي پورمحمدي وزير كشور براي پاسخگويي به سئوال مشترك خانم شايق و آقايان رحماني، جبارزاده، صنعتي، صديقي، شافعي، اسماعيلي، غياثي، مرادي و هاشمي نمايندگان تبريز، سراب، بناب، مرند و جلفا، هشترود، شبستر و ميانه و همچنين براي پاسخگويي به سئوالات شافعي نماينده مرند و جلفا، نژاد فلاح نماينده ساوجبلاغ و مطورزاده نماينده خرمشهر در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس حاضر مي شود.

وزيري هامانه وزير نفت نيز سه شنبه 27 تير براي پاسخگويي به سئوالات ميرتاج الديني نماينده تبريز، موسوي نماينده رامهرمز، كامران نماينده اصفهان در كميسيون انرژي مجلس حاضر مي شود.

سه شنبه 27 تير رحمتي وزير راه و ترابري با حضور در كميسيون عمران به دو سئوال رستاد نماينده داراب پاسخ مي دهد.

اسكندري وزير جهاد و كشاورزي نيز روز سه شنبه براي پاسخگويي به مرحله دوم سوال مشترك آقايان نديمي، حق شناس و مرحبا نمايندگان لاهيجان، انزلي و آستارا به كميسيون كشاورزي مي رود.