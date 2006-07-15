حجت الاسلام سيد احمد خاتمي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، اظهار داشت: از آنجا كه اسلاميت با جمهوريت عجين است، نهادي همچون شوراي نگهبان براي پاسداري از جمهوري اسلامي لازم است.

اين عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان، با بيان اينكه نظام جمهوري اسلامي بر آراي ملت متكي است، گفت: جمهوريت ركن نظام است و بر اساس اصل 6 قانون اساسي بايد از آراي ملت در انتخابات حمايت هاي كامل صورت گيرد، بر همين اساس قانون اساسي شوراي نگهبان را موظف كرده است تا در انتخابات مختلف از آراي ملت پاسداري كند.

خاتمي افزود: طبق قانون اساسي شوراي نگهبان موظف است در انتخابات مختلف از ورد نا صالحان به اركان مختلف كشور جلوگيري كند، زيرا طبق قانون اساسي، نظارت شوراي نگهبان در انتخابات، يك نظارت استطلاعي نيست، نظارت استصوابي است، زيرا در نظارت استطلاعي شوراي نگهبان حق دارد فقط اطلاع داشته باشد، منهاي دخالت، كه اين نظارت نيازي به قانون ندارد زيرا آحاد جامعه اسلامي اين نظارت را انجام مي دهند.

به گزارش مهر، وي تصريح كرد: در نظارت استصوابي قانون به شوراي نگهبان اين اجازه را داده است كه در تمامي مراحل انتخابات، نظارت كافي داشته باشد و اگر در هر مرحله از انتخابات انحرافي مشاهده كرد دخالت كرده و جلوي آن را بگيرد، زيرا اين نظارت است كه مي تواند از آراي ملت پاسداري كند.

خاتمي در پاسخ به اين سئوال كه چرا شوراي نگهبان زير نظر يكي از قواي سه گانه در نظام جمهوري اسلامي ايران قرار نگرفت، اظهارداشت: براي اينكه شوراي نگهبان بتواند درتمامي انتخابات نظارت مستقل و مستقيم داشته باشد و نگذارد نمايندگاني كه قصد دارند به مجلس وارد شوند از رانت هاي مختلف سياسي و اقتصادي بهره بگيرند و از اين رو لازم است شوراي نگهبان مستقل عمل كند، زيرا اشخاصي كه مي خواهند وارد مجلس شوند، بايد وكيل المله باشند نه وكيل الدوله.

عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان افزود: شوراي نگهبان بر اساس قانون اساسي موظف است تا نگذارد اشخاص با پول ثروت و زور پا به عرصه سياست بگذارند و به قدرت برسند.

امام جمعه موقت تهران در پاسخ به اين سئوال كه دليل حضور 6 فقيه در شوراي نگهبان چيست، گفت: در اصل 4 قانون اساسي آمده است كه همه قوانين بايد اسلامي باشد كه بر اساس اين اصل، 6 فقيه در شوراي نگهبان براي اجراي اين قانون و اسلامي بودن تمامي قوانين حضور دارند.

خاتمي در بخش پاياني گفت وگو ي خود با مهر اظهار داشت: از آنجايي كه شوراي نگهبان از جمله نهادهاي نقد پذير است، بايد مراقب بود تا اين نهاد بسيار مهم و حساس توسط كساني كه قصد دارند آن را تخريب كنند، ضربه نخورد، زيرا اين شورا از جمهوريت و اسلاميت نظام جمهوري اسلامي ايران پاسداري مي كند.