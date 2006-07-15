سفير انگليس،ايران و سوريه را به دخالت در عراق متهم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، سفير انگليس در عراق در گفتگو با روزنامه عرب زبان "الشرق الاوسط" چاپ لندن ادعا كرد: برخي طرف هاي خارجي و كشورهاي همسايه عراق مانند ايران و سوريه از گروههاي مسلح در عراق حمايت مداوم مي كنند و هرگونه حمايت اين گروهها سبب تاخير افتادن تلاش هاي عراق براي تقويت نقش حاكميت قانون و بسط كنترل دولت جديد به مناطق مختلف اين كشور مي شود.

پاتي در ادامه ادعاهاي واهي خود افزود: شماري از سياستمداران عراقي حاضر در استان بصره شروع به شكايت از حمايت مادي ايران و برخي كشورهاي همجواراز اين گروههاي مسلح مي كنند، به ويژه كه دلايلي دال بر اثبات آن وجود دارد.

گفتني مقام هاي مختلف آمريكايي و انگليسي از جمله رئيس جمهوري آمريكا و نخست وزير انگليس تاكنون بارها براي فرار از گرداب عراق و رفع مسئوليت هاي خود در قبال برقراري امنيت و سرپوش گذاشتن بر نقش پنهان خود در خشونت ها در اين كشور، همسايگان عراق از جمله ايران و سوريه را با طرح ادعاهاي واهي به دخالت در امور عراق متهم كرده اند.

اين درحاليست كه مقام هاي مختلف عراقي و ايراني در مناسبت هاي مختلف اين رد اين ادعاها بر برقراري و حمايت از ثبات عراق اشغالگران تاكيد كرده و اشغالگران را مسئول نا امني در اين كشور دانسته اند.



سيدعبدالعزيز حكيم رئيس فراكسيون اكثريت پارلمان عراق در سفر اخير خود به تهران در گفتگو با خبرنگار بين الملل خبرگزاري مهر تاكيد كرد كه هيچ مدركي دال بر دخالت ايران در امور عراق وجود ندارد؛ وي از نقش مثبت و كمكهاي ايران به برقراري امنيت در عراق تقدير كرد.