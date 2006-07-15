به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از گلف نيوز، بانك مركزي امارات طي بيانيه‌اي خاطرنشان ساخت كه تصميم اين كشور براي تبديل 10 درصد ذخاير ارز خارجي آن به يورو به علل سياسي نيست.

در همين زمينه، سلطان بن ناصر السويدي رئيس بانك مركزي امارات نيز در گفتگو با نشريه فايننشال تايمز پيش‌بيني كرد كه كشورهاي عربي خليج فارس با معرفي نرخ ارزش شناور از سال 2010 به تدريح ذخاير ارزي خود را از دلار به يورو تبديل كنند.

السويدي با رد "تئوري توطئه" در تبديل ذخاير ارزي امارات از دلار به يورو، آن را يك تصميم كاملا اقتصادي خواند كه ديگر كشورهاي عربي نيز از آن پيروي كرده‌اند.

وي از تحت بررسي بودن زمان آغاز تبديل 10 درصد از ذخاير ارزي اين كشور به يورو خبر داد و خاطرنشان ساخت كه دلار همچنان مهمترين ارز براي امارات محسوب مي‌شود اما يورو در حال تبديل شدن به ارز غالب در سرمايه‌گذاري‌ها است.

وي علت اينكه مردم امارات تمايل بيشتري به يورو نسبت به دلار پيدا كرده‌اند را دشوار شدن مسافرت اعراب به آمريكا پس از حوادث 11 سپتامبر عنوان كرد.

السويدي افزود: با وجود موانع مختلفي كه بر سر راه يكپارچگي اقتصادي كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس قرار دارد، اين كشورها تصميم به ايجاد اتحاديه پولي و تشكيل واحد پول يكسان دارند كه از سال 2010 اجرايي خواهد شد.

به گفته وي، از آن پس اعضاي شوراي همكاري خليج فارس واحد مبناي دلار را كنار خواهند گذارد و به سوي نرخ ارز شناور خواهند رفت.