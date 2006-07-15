دريافت 2354 مصوبه از سوي مجالس مختلف تا كنون / تفسير 70 اصل از قانون اساسي

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، عباسعلي كدخدايي كه درآغاز نشست هفتگي خود با خبرنگاران درباره جايگاه شوراي نگهبان سخن مي گفت، اظهار داشت : شوراي نگهبان قانون اساسي 26 تيرماه 1359 به عنوان نهادي كه ضرورت آن در همه نظام هاي سياسي دنيا به اثبات رسيده با هدف تحكيم پايه هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بنيان نهاده شد است.

وي افزود: همه نظام هاي سياسي دنيا به نوعي از وجود نهاد نظارتي برخوردارند و شوراي نگهبان نيز پس از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، فعاليت خود را در سه حوزه "پاسداري از احكام اسلامي و اصول قانون اساسي"، "تفسير قانون اساسي" و "نظارت بر انتخابات مجالس خبرگان رهبري و شوراي اسلامي و رياست جمهوري و همه پرسي ها" آغاز كرد.

كدخدايي ادامه داد : اين شورا در راستاي انجام وظيفه نخست خود (پاسداري از احكام اسلامي و اصول قانون اساسي) تاكنون 2354 مصوبه از سوي مجالس مختلف طي ادوار گوناگون از سال 59 تا امروز دريافت كرده است.

وي ادامه داد: از 2354 مصوبه دريافتي 1620 مورد لايحه و 734 مورد طرح ارائه شده از سوي مجلس شوراي اسلامي بود كه از تعداد كل اعلام شده 2058 مصوبه عادي ،143 مصوبه يك فرويتي،44 مصوبه دو فوريتي و 9 مصوبه سه فوريتي بوده است.

سخنگوي شوراي نگهبان افزود: براساس اصل 58 قانون اساسي، اساسنامه هاي كه از سوي هيات وزرا تصويب مي شوند براي بررسي مغايرت يا عدم مغايرت با موازين شرع و قانون اساسي به اين شورا ارجاع مي شود.

كدخدايي ادامه داد: تا كنون 248 مورد اساسنامه مصوب وزيران به اين شورا ارسال شده كه 226 مورد آن مغاير با شرع و قانون اساسي نبوده و در خصوص 22 مورد آن مغايرت با شرع و قانون اساسي اعلام شده است.

وي اضافه كرد: براساس اصل 170 قانون اساسي ديوان عدالت اداري بايد از آن دسته از مصوبات دولتي كه مغاير با شرع هستند جلوگيري و آنها را ابطال كند و همچنين مصوبات دولتي كه نسبت به آنها شكايتي صورت گرفته براي بررسي ازسوي ديوان مذكور بايد دراختيار اين شورا قرار گيرد تا در جلسه فقها ارزيابي شود.

كدخدايي تصريح كرد: تا كنون 279 مورد از مصوبات از ديوان عدالت اداري به شوراي نگهبان ارسال شده كه نسبت به 203 مورد آن اعلام عدم مغايرت با شرع و درباره 69 مورد آن اعلام مغايرت با موازين شرع صورت گرفته است.

به گفته كدخدايي 7 مورد از مصوبات دولتي كه مشمول اصل 170 قانون اساسي هستند و از سوي ديوان عدالت اداري در اختيار شوراي نگهبان قرار گرفته است از سوي اين شورا در دست بررسي هستند.

سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي اظهار داشت: براساس اصل 198 قانون اساسي كه تفسير اين قانون را بر عهده شوراي نگهبان گذارده اين شورا تا كنون 70 اصل از قانون اساسي را مورد تفسير قرار داده كه و مجموعا 151 مورد نظر تفسيري داشته است كه موضوعات آنها متعدد مي باشد.

كدخدايي در خصوص وظايف شوراي نگهبان براساس اصل 99 قانون اساسي نيز اظهار داشت: اين شورا تا كنون سه دوره برانتخابات مجلس خبرگان رهبري نظارت داشته ، 8 دوره انتخابات رياست جمهوري را مورد نظارت قرار داده، 6 دوره بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي و يك دوره بر همه پرسي بازنگري قانون اساسي نظارت داشته است.

وي خاطر نشان كرد: كه بر تعداد مذكور بايد برخي انتخابات ميان دوره اي مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و مرحله دوم انتخابات مختلف را نيز اضافه كرد.

سخنگوي شوراي نگهبان در خاتمه ارائه گزارش 26 ساله اين شورا متذكر شد: اين شورا مصوبات متعددي داشته است كه تاثير زيادي بر وضعيت اقتصادي كشور و روابط بين المللي داشته است.