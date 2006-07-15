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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۳:۰۱

براي ارائه درخواستهاي كشورش؛

نخست وزير هند در نشست سران گروه هشت شركت مي كند

نخست وزير هند قصد دارد در حاشيه اجلاس سران گروه هشت از رهبران كشورهاي صنعتي درخواست كند، مبارزه با تروريسم را منسجم تر نمايند و همچنين قرارداد هسته اي هند و آمريكا را نيز بررسي بيشتري نمايند تا اجراي آن تعجيل گردد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك پست، مانموهان سينگ  كه به تازگي حملات تروريستي در بمبئي را پشت سر گذاشته است، قصد دارد از رهبران كشورهاي گروه هشت درخواست كند تا تدابيري منسجم و استراتژي هايي معتبر را براي مبارزه جهاني با تروريسم وضع نمايند.

 

مانموهان سينگ همچنين مي خواهد در ديدار با جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا، خواهان اجراي فوري توافقنامه 18 جولاي درباره همكاري هسته اي واشنگتن-دهلي نو شود.

 

اين در حالي است كه توافقنامه همكاري هسته اي هند و آمريكا به شدت مورد انتقاد گروههاي مختلف اعم از كارشناسان هسته اي، كارشناسان محيط زيست و افكار عمومي مي باشد.

 

از زماني كه كميته روابط خارجي كنگره آمريكا در راي گيري اوليه به اين توافق نامه راي مثبت داد، اميدواري هند براي به اجرا در آمدن آن افزايش يافته است.

 

مقامهاي  هند و آژانس بين المللي انرژي اتمي در ديداري كه با يكديگر برگزار كردند، درباره توافقنامه پادمان ها كه تاكنون در هند اجرا نشده، گفتگو كردند.

 

اجلاس جي هشت در سنت پترزبورگ روسيه برگزار مي شود و رهبران هشت كشور صنعتي در اين اجلاس درباره موضوعات متعددي از جمله ايران گفتگو مي كنند.

کد مطلب 353005

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