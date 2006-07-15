آلمان در مناقشات هسته اي نقش محوري ايفا مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر،روزنامه كلنر اشتات آنسايگر با بيان اين مطلب نوشت : منابع دولتي آلمان در آستانه نشست گروه هشت در سنت پترزبوگ اظهار داشتند : اگرچه روسيه به عنوان ميزبان گروه هشت از تاثيرگذاري بيشتري در تصميمات اين گروه برخوردار است، اما اين امر نقش ساير كشورها از جمله آلمان را نفي نمي كند .

اين روزنامه با اشاره به موضوع هسته اي ايران تصريح كرد : آلمان در ميان كشورهاي اروپايي طرف گفتگو با ايران همواره پر رنگ تر از سايرين ظاهر شده و به نوعي رهبري مسئله را به عهده گرفته است.

آلمان همواره در روند مذاكرات اروپا با ايران بر لزوم يافتن يك راهكار ديپلماتيك به منظور حل و فصل موضوع هسته اي ايران تاكيد و در اين زمينه خاطر نشان كرده كه از هيچ كمكي فروگذار نخواهد كرد .

اين روزنامه افزود: در شرايط كنوني و با توجه به اينكه ايران يكي از محوري ترين موضوعات نشست گروه هشت را شامل مي شود، بايد نيم نگاهي به نقطه نظرات نمايندگان آلماني حاضر در اين نشست نيز داشته باشيم .

بي شك آلمان در اعلام دوباره موضع خود نسبت به برنامه هسته اي ايران خاطر نشان مي كند كه توسل به زور گره از موضوع هسته اي اين كشور باز نكرده و بايد همچنان در انديشه شيوه هاي ديپلماتيك بود .

كلنر اشتات آنسايگردربخش ديگري با اشاره به وجود پايگاهها وتسليحات هسته اي آمريكا دراروپا نوشت : آلمان جزو كشورهاي اروپايي است كه خواستار تسريع خروج تسليحات آمريكا از قاره سبز شده است .

پيش از اين " الكساندر اولريش " نماينده پارلمان آلمان در اين زمينه گفت : پايگاه تسليحات اتمي آمريكا در برخي از ايالتهاي آلمان تهديدي واقعي براي شهروندان آلماني است .

" نورمن پيچ " از سياستمداران حزب چپ آلمان نيز در اين باره اظهار داشت : برچيده شدن تسليحات هسته اي آمريكا از آلمان و ساير كشورهاي اروپايي مي‌ تواند نشانه روشن و صريحي براي خلع سلاح اتمي باشد.

اين روزنامه در پايان نوشت : بنا به مسائل مطرح شده نقش مهم آلمان در تنش زدايي هسته اي بر كسي پوشيده نخواهد ماند .

رهبران هشت كشور صنعتي بزرگ جهان از امروز شنبه در سنت پترزبورگ روسيه گردهم مي آيند تا مسائل مهم بين المللي از جمله تحولات خاورميانه، موضوع هسته اي ايران، بحران هسته اي و موشكي كره شمالي، امنيت انرژي و مسئله جنجال برانگيزي مانند وضعيت دمكراسي در روسيه و ... را مورد بحث وتبادل نظر قرار دهند.