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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۵۸

/ همزمان با ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن /

جشن ازدواج 6800 زوج خانواده كميته امداد برگزار مي شود

جشن ازدواج 6800 زوج خانواده كميته امداد برگزار مي شود

برنامه هاي كميته امداد امام خميني به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و ولادت بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران ، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، جشن ازدواج 6 هزار و 800 زوج خانواده كميته امداد و اهدا جهيزيه به هر يك از نو عروسان ، مراسم ازدواج بيش از 250 زوج تهراني با مشاركت دفتر امور زنان رياست جمهوري و كميته امداد امام خميني استان تهران و صدا سيماي جمهوري اسلامي ايران در سالن ورزشي شهيد شيرودي از جمله اين برنامه هاست.

اين گزارش حاكي است: از ديگر برنامه هاي اين ايام تجليل از زنان سرپرست خانواده ، مادران نمونه و موفق و كار آفرين كميته امداد امام خميني ، برگزاري مراسم تجليل از زنان حامي طرح اكرام ايتام ، برگزاري همايش زنان كار آفرين در خراسان جنوبي ، جشن ميلاد كوثر و تجليل از مددكاران خواهر كميته امداد امام خميني مي باشد.

اين گزارش تصريح دارد: اجراي مسابقات فرهنگي هنري براي دختران تحت حمايت ، برگزاري جشن ميلاد نور توسط كانون هاي جوانان پيروي ولايت كميته امداد امام خميني ، اعزام زنان موفق سرپرست خانواده به مشهد مقدس و برپايي نمايشگاه توانمنديهاي زنان سرپرست خانواده از ديگر برنامه هاي كميته امداد امام خميني به مناسبت ولادت با سعادت حضرت صديقه طاهره فاطمه زهرا ( س) و روز زن و سالروز ولادت بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) است.

کد مطلب 353015

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