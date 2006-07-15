جشن ازدواج 6800 زوج خانواده كميته امداد برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، جشن ازدواج 6 هزار و 800 زوج خانواده كميته امداد و اهدا جهيزيه به هر يك از نو عروسان ، مراسم ازدواج بيش از 250 زوج تهراني با مشاركت دفتر امور زنان رياست جمهوري و كميته امداد امام خميني استان تهران و صدا سيماي جمهوري اسلامي ايران در سالن ورزشي شهيد شيرودي از جمله اين برنامه هاست.

اين گزارش حاكي است: از ديگر برنامه هاي اين ايام تجليل از زنان سرپرست خانواده ، مادران نمونه و موفق و كار آفرين كميته امداد امام خميني ، برگزاري مراسم تجليل از زنان حامي طرح اكرام ايتام ، برگزاري همايش زنان كار آفرين در خراسان جنوبي ، جشن ميلاد كوثر و تجليل از مددكاران خواهر كميته امداد امام خميني مي باشد.

اين گزارش تصريح دارد: اجراي مسابقات فرهنگي هنري براي دختران تحت حمايت ، برگزاري جشن ميلاد نور توسط كانون هاي جوانان پيروي ولايت كميته امداد امام خميني ، اعزام زنان موفق سرپرست خانواده به مشهد مقدس و برپايي نمايشگاه توانمنديهاي زنان سرپرست خانواده از ديگر برنامه هاي كميته امداد امام خميني به مناسبت ولادت با سعادت حضرت صديقه طاهره فاطمه زهرا ( س) و روز زن و سالروز ولادت بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) است.