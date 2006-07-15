پذيرش تيمها آغاز شد/ مشعل المپياد با ياد شهدا روشن مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" مرحله دوم پذيرش تيمها با تكميل مدارك دو تيم الزهرا و بهداشت كارآغاز شد و تاكنون 26 دانشگاه ازمجموع 37 دانشگاه بخش دختران پذيرش كامل شده اند.

بنابراين گزارش، ورزشكاران شركت كننده در اين دوره از رقابتها از بامداد امروز شنبه 24 تيرماه وارد شهر كرمان شده و در خوابگاههاي خود مستقر مي شوند. تيم دانشگاه پيام نور به همراه تبريز، الزهرا، شاهرود، شهيد بهشتي و گيلان همگي ساعت 5 صبح امروز با قطار وارد شهر شدند و به عنوان نخستين تيم دانشگاه پيام نور پذيرش نهايي شد.

فريدون منافي قائم مقام معاونت فني المپياد هشتم ضمن بيان اين مطلب گفت: در مجموع 37 دانشگاه رد مرحله اول پذيرش مسابقات در تهران ثبت نام كرده اند كه از اين ميان تا اين لحظه 26 دانشگاه به طور كامل و بدون مشكل پذيرش شده اند و مابقي تيمها نيز تا ساعت 20 امشب پذيرش كامل خواهند شد.

وي ادامه داد: اين زمان قابل تمديد است و چنانچه تيمي دچار مشكل مدارك باشد فرصت دارد تا پايان امشب مدارك خود را تكميل كند.

رئيس اداره مسابقات تربيت بدني وزارت علوم افزود: مراحل پذيرش اين مسابقات با سخت گيري بيشتري دنبال مي شود به طوريكه غير از معرفي نامه جمعي دانشگاه ، كارت بيمه و فيش واريزي ثبت نام دانشجو در المپياد هر دانشگاه موظف است براي هر ورزشكار خود معرفي نامه سه امضا از دانشگاه به طور جداگانه، اصل شناسنامه يا كارت دانشجويي دانشگاه را بايد ارائه دهند.

وي اظهار داشت: در بخش دختران در مجموع حدود 200 دانشجوي دختر پذيرش شده اند كه درهفته رشته ورزشي بايكديگر رقابت مي كنند.

مشعل المپياد با ياد شهدا روشن مي شود

مشعل المپياد هشتم دانشجويان كشور امشب طي مراسم ويژه اي با حضور مسئولين دانشگاه شهيد باهنر كرمان و برخي از مدعوين به همراه نمايندگان وزارت علوم تحقيقات و فناوري از محل موزه دفاع مقدس و مزار شهداي گمنام روشن مي شود. اين مشعل به وسيله برخي از دوندگان دانشگاه ميزبان تا سالن چند منظوره دانشگاه حمل مي شود تا در نهايت فردا يكشنبه در مراسم افتتاحيه مشعل اصلي را روشن كند.

