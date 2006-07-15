به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، كميسيون اروپا با وجود مخالفت شديد شركت‌هاي صنعت مخابرات اعلام كرد كه در حال بررسي نصف كردن هزينه استفاده از تلفن همراه در كشور خارجي (رومينگ) است.

"ويويان ردينگ" كميسر رسانه و جامعه اطلاعاتي اتحاديه اروپا با اعلام بررسي اين طرح در جلسه هفتگي كميسيون از خواست جدي كميسيون اروپا براي كاهش هزينه‌ رومينگ تلفن همراه به منظور حمايت از مصرف‌كنندگان خبر داد.

بر اساس اين طرح، علاوه بر اينكه نرخ عمده‌فروشي رومينگ تلفن همراه براي شركت‌هاي مخابرات خارج از اروپا يك رقم ثابت تعيين خواهد شد، براي هزينه رومينگ خرده‌فروشي نيز سقف تعيين مي‌گردد.

خوزه مانوئل باروسو رئيس كميسيون اروپا نيز با تاييد خبر كاهش هزينه رومينگ تلفن همراه آن را تصميمي خوشحال كننده براي مردم و شهروندان اروپايي خواند.

وي افزود: مصرف‌كنندگان اروپايي مدت طولاني است كه منتظر شنيدن چنين خبري بودند و كميسيون اروپا به منظور حمايت از اقشار مصرف‌كننده، هيچ چاره‌اي جز دخالت مستقيم در قيمت‌گذاري هزينه رومينگ نداشت.

تصميم كميسيون اروپا براي نصف كردن هزينه رومينگ تلفن همراه براي اجرايي شدن بايد به تصويب پارلمان اروپا و هيئت رئيسه اروپا برسد. هم‌اكنون 147 ميليون اروپايي از خدمات رومينگ تلفن همراه استفاده مي‌كنند و ارزش بازار رومينگ در اروپا به 8.5 ميليارد دلار مي‌رسد.