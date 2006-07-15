بايد تفكرات جمعي را در فوتبال حاكم كنيم / با هيچ گزينه اي براي سرمربيگري تيم ملي صحبت نكرده ايم

به گزارش خبرنگار"مهر"كيومرث هاشمي كه در نشست امروز با مربيان ، مديران و كارشناسان فوتبال سخن مي گفت ضمن بيان اين مطلب افزود: فوتبال ثابت كرده كه مقوله اي بزرگ است. ما دركنار اين فوتبال افراد بزرگي را هم داريم كه بايد از نقطه نظرات و ايده هاي آنان استفاده كرد.

كيومرث هاشمي ادامه داد: ما قصد داريم تصميمات فدارسيون را به صورت گروهي و جمعي اتخاذ كنيم تا با تفكرات جمعي مثل گذشته در فوتبال آسيا آقايي كنيم.بايد به دنبال اين باشيم كه درمسابقات جام جهاني ،فراتر از يك حضور فكر كنيم و زمينه صعود به مراحل بعدي را فراهم كنيم.

هاشمي در پايان تاكيد كرد: فدارسيون فوتبال تا به حال با هيچ گزينه اي براي هدايت تيم ملي چه به طور مستقيم و چه غيرمستقيم مذاكره نكرده و براي انتخاب مربي تيم ملي از تفكرات جمعي استفاده خواهيم كرديم.