  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۲۸

كيومرث هاشمي در نشست با نخبگان و كارشناسان فوتبال:

بايد تفكرات جمعي را در فوتبال حاكم كنيم / با هيچ گزينه اي براي سرمربيگري تيم ملي صحبت نكرده ايم

بايد تفكرات جمعي را در فوتبال حاكم كنيم / با هيچ گزينه اي براي سرمربيگري تيم ملي صحبت نكرده ايم

سرپرست فدراسيون فوتبال تاكيد كرد: براي انتخاب سرمربي تيم ملي تاكنون با هيچ گز ينه اي مذاكره نكرده ايم.

به گزارش خبرنگار"مهر"كيومرث هاشمي كه در نشست امروز با مربيان ، مديران و كارشناسان فوتبال سخن مي گفت ضمن بيان اين مطلب افزود: فوتبال ثابت كرده كه مقوله اي بزرگ است. ما دركنار اين فوتبال افراد بزرگي را هم داريم كه بايد از نقطه نظرات و ايده هاي آنان استفاده كرد.

كيومرث هاشمي ادامه داد: ما قصد داريم تصميمات فدارسيون را به صورت گروهي و جمعي اتخاذ كنيم تا با تفكرات جمعي مثل گذشته در فوتبال آسيا آقايي كنيم.بايد به دنبال اين باشيم كه درمسابقات جام جهاني ،فراتر از يك حضور فكر كنيم و زمينه صعود به مراحل بعدي را فراهم كنيم.

هاشمي در پايان تاكيد كرد: فدارسيون فوتبال تا به حال با هيچ گزينه اي براي هدايت تيم ملي چه به طور مستقيم و چه غيرمستقيم مذاكره نكرده و براي انتخاب مربي تيم ملي از تفكرات جمعي استفاده خواهيم كرديم.

کد مطلب 353023

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها