شوراي نگهبان تسليم جوسازي ها نخواهد شد/ نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي بر عهده مجمع تشخيص مصلحت است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، عباسعلي كدخدايي پيش از ظهر امروز در آستانه 26 تيرماه سالروز تاسيس شوراي نگهبان، در نشست هفتگي با خبرنگاران، پس از تشريح مصوبات و عملكرد اين شورا، به پرسش هاي خبرنگاران پاسخ گفت.

خبرنگار راديو آمريكا به عنوان اولين سئوال كننده از سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص تحولات اخيرخاورميانه و حملات اسرائيل به لبنان و فلسطين و اينكه آيا جمهوري اسلامي ايران نمي خواهد از نفوذ خود در حزب الله لبنان براي آرام شدن فضا استفاده كند، سئوال كرد كه كدخدايي گفت: بنده سخنگوي وزارت خارجه نيستم و مسئوليتي هم درباره مسائل سياست خارجي ندارم اما بايد بگويم در خصوص نفوذي كه اشاره كرديد ترديد دارم، چنين نفوذي بعيد است.

وي افزود: من همين جا از مراجع جهاني مي خواهم كه با فشار بر رژيم صهيونيستي، اين رژيم به احقاق حقوق ملت فلسطين تن بدهد.

خبرنگار خبرگزاري حيات، از سخنگوي شوراي نگهبان سئوال كرد با توجه به اصل 27 قانون اساسي كه هرگونه تجمع را بدون حمل سلاح و مغايرت نداشتن با اسلام، مجاز شمرده است، تعيين كننده خلاف اسلام بودن تجمع چه كسي است، آيا شوراي نگهبان قصد ندارد براي پر كردن خلاء موجود در كميسيون ذيربط، براي حضور يك عالم يا مجتهد براي نظارت بر اينگونه تجمعات و تشخيص خلاف اسلام بودن آنها اقدام كند، كه كدخدايي پاسخ داد : مسئوليت اين موضوع متوجه شوراي نگهبان نيست.

وي افزود: شوراي نگهبان اگر مصوبه اي را خلاف قانون اساسي و شرع مقدس تشخيص بدهد آن را رد مي كند و در اين زمينه اگر مصوبه اي به شوراي نگهبان ارجاع شود، بر اساس قانون بررسي مي كند.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاري فارس در خصوص اقدامات شوراي نگهبان براي مقابله با جوسازي هايي كه عليه شوراي نگهبان همزمان با برگزاري انتخابات در كشور ايجاد مي شود، اظهار داشت: در انتخابات گذشته هيچگاه تحت تاثير اين فشارها و جو سازي ها نبوديم و سعي كرديم بر اساس معيارها، نظارت بر انتخابات را بر عهده داشته باشيم.

وي تاكيد كرد: در انتخابات آتي هم شوراي نگهبان فقط و فقط بر اساس قانون عمل مي كند و تسليم جو سازي ها نخواهد شد.

خبرنگار ايرنا از سخنگوي شوراي نگهبان سئوال كرد آيا مي توانيد مصاديقي از مصوباتي را كه به گفته آيت الله جنتي تصويب آنها در 26 سال گذشته، مي توانست مشكلات زيادي را براي كشور ايجاد كند، نام ببريد كه كدخدايي پاسخ داد: اگر بخواهم مصاديق را بگويم از حوصه اين جلسه خارج است اما در تمام ادوار گذشته مقررات و مصوباتي از سوي مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان ارسال مي شده است كه هم مغايرت با شرع داشت و هم با اصول قانون اساسي و تعداد آنها نيز كم نيست. حدود 2354 مصوبه از سوي مجالس گذشته براي ما ارسال شده و اينها به جز مواردي است كه از سوي دولت و يا ديوان عدالت اداري براي اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال شده است.

وي افزود: مصوبات شوراي نگهبان همواره به اطلاع مردم رسيده است ولي اكنون از ذكر نمونه مصاديقي كه سئوال كرديد، خودداري مي كنم.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سئوال ديگر خبرنگار ايرنا مبني بر اينكه آيا افرادي كه از سوي رهبر انقلاب حكم نمايندگي حج دارند، مي توانند در انتخابات خبرگان شركت كنند و نمايندگي آنها در ايام حج از سوي رهبري مي تواند بيانگر تاييد صلاحيت آنان تلقي شود، اظهار داشت: ما بر اساس تبصره 2 ماده سوم قانون انتخابات خبرگان كه به تصويب مجلس خبرگان رسيده ، عمل مي كنيم و بر اين اساس چنانچه رهبري نظام صراحتا و يا ضمنا اجتهاد كساني را تاييد كند، نيازي به اخذ امتحان براي احراز صلاحيت ندارند كه اين امر در مورد كليه افراد لازم الاجراست.

قائم مقام شوراي نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاري "مهر" در خصوص ديدگاه اين شورا درباره همزماني انتخابات مجلس خبرگان و شوراها و همچنين افزايش سن راي دهندگان از 15 به 18 سال كه اكنون در كميسيون امنيت ملي مجلس به تصويب رسيده است، گفت: همزماني انتخابات خبرگان و شوراها، هيچ مشكل قانوني ندارد و ما از آن استقبال مي كنيم.

كدخدايي در خصوص افزايش سن انتخاب كنندگان نيز تصريح كرد: تا زمانيكه چنين مصوبه اي از سوي مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان ارسال نشود، نمي توان اظهار نظر كرد.

وي افزود: منتظر هستيم اين مصوبه مراحل قانوني خود را طي كند و به اين شورا ارسال شود، آنگاه اظهار نظر خواهيم كرد.

خبرنگار خبرگزاري ايلنا از كدخدايي در خصوص آخرين اقدامات شوراي نگهبان در خصوص نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان سئوال كرد و وي پاسخ داد: بر اساس قانون، شوراي نگهبان هيات مركزي نظارت بر انتخابات خبرگان را تشكيل داده است و اين هيات نيز، هياتهاي نظارت استاني را تشكيل داده و اكنون در حال تشكيل دفاتر نظارت شهرستانها هستيم.

وي افزود: در انتخابات مياندوره اي مجلس شوراي اسلامي نيز، هيات هاي نظارت استاني شكل گرفته است.

قائم مقام شوراي نگهبان در پاسخ به سئوال ديگر اين خبرنگار درباره ابهاماتي كه در خصوص فعاليت ناظران شوراي نگهبان مطرح مي شود، نيز تصريح كرد: معمولا در انتخابات گذشته همواره عليه ناظران شوراي نگهبان مطالبي عنوان مي شود كه صحت ندارد.

وي تاكيد كرد: ما همواره تلاش مي كنيم در هيات مركزي نظارت، بر عملكرد ناظران شوراي نگهبان نظارت جدي اعمال كنيم.

كدخدايي در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه خراسان در خصوص امكان تداخل كاري در انتخابات همزمان شوراها و مجلس خبرگان بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در امر نظارت، گفت: ما امسال براي اولين بار همزماني دو انتخابات را تجربه مي كنيم، هم احتمال دارد مشكلاتي داشته باشيم و هم احتمال دارد نداشته باشيم. اين موضوع يك طرح آزمايشي است و بايد تبعات آن را بپذيريم. اين همزماني مي تواند آزمايشي باشد تا در آينده اگر مشكلاتي هم داشت، برطرف شود.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه حيات نو در خصوص اظهارات اخير آيت الله جنتي كه گفته بود دولت ها و مجالس مديون عملكرد شوراي نگهبان هستند، پاسخ داد : در اين باره نه تنها در بين شوراي نگهبان بلكه در بين كليه شهروندان و در خارج از كشور نيز اين احساس وجود دارد، چرا كه بر اساس اصل 91 قانون اساسي پاسداري از اسلام و قانون بر عهده شوراي نگهبان است و اين شورا در خصوص نظارت بر انتخابات و جلوگيري از انحرافات، به درستي به وظايف خود عمل كرده است.

وي تاكيد كرد: اين موضوع احساس درستي است و شوراي نگهبان اهميت آن را به اثبات رسانده است.

خبرنگار روزنامه همشهري از سخنگوي شوراي نگهبان پرسيد آيا اين شورا براي تقويت نظارت خود بر انتخابات، قصد ندارد تشكيلات خود را گسترش دهد كه كدخدايي پاسخ داد : گسترش تشكيلات را در حد لازم و مورد نياز داشته ايم و گسترش ديگري در برنامه هاي اين شورا براي اعمال نظارت بر انتخابات، نياز نيست.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاري موج در خصوص امكان نظارت شوراي نگهبان بر اجراي ابلاغيه رهبر معظم انقلاب در خصوص اصل 44 قانون اساسي، گفت: اگر مصوبه اي در قالب اصل 44 از سوي مجلس براي ما ارسال شود آنگاه اظهار نظر مي كنيم و بايد تاكيد كنم نظارت بايد در چارچوب سياست هايي باشد كه رهبري انقلاب اخيرا آن را ابلاغ كردند اما در شرايط كنوني نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي بر عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

كدخدايي در پاسخ به سئوال ديگر خبرنگار موج در خصوص صرفه جويي مالي همزماني انتخابات، نيز اظهار داشت: بر اساس آمار وزارت كشور يك دستگاه اجرايي است، هر انتخابات 44 ميليارد تومان براي كشور هزينه دارد و اين رقم براي انتخابات شوراي شهر قريب به صد يكصد ميليارد تومان است.

وي تاكيد كرد: به نظر مي رسد اين ارقام قابل توجه باشد.

خبرنگار روزنامه اعتماد ملي از كدخدايي خواست در خصوص مصاديق افرادي كه معاند، ملحد و يا مغرض بوده اند و شوراي نگهبان در 26 سال گذشته از ورود آنها به اركان نظام خودداري كرده است، سخن بگويد، كه قائم مقام شوراي نگهبان پاسخ داد: برخي از اين افراد كه امكانژذير است نام آنها را ببريم كساني هستند، مثل احسان طبري و كيانوري كه اوايل انقلاب، شوراي نگهبان آنها را رد صلاحيت كرد و سابقه و عملكرد اين افراد مشخص است.

وي افزود: اما در خصوص دوره هاي اخير اجازه دهيد به دليل اينكه برخي از اين افراد در جامعه حضور دارند، از ذكر اسامي خودداري كنم، ولي پرونده آنها روشن است و خودشان از دلايل رد صلاحيت مطلعند.

خبرنگار روزنامه جهان صنعت از سخنگوي شوراي نگهبان سئوال كرد آيا اين گفته شما كه در مصاحبه اي اعلام كرده بوديد حرف اول و اخر را شوراي نگهبان مي زنيد، خلاف عدالت نيست ، كه كدخدايي پاسخ داد : اين سخن شما، مانند آن است كه شما در نظام قضايي هر كشوري بگوييد اگر ديوان عالي كشور نظرقطعي خود را اعلام مي كند، ممكن است عدالت را زير سئوال ببرد.

"همانطور كه در مسائل اجتماعي شما مكلف هستيد در يك مقطع موضوع را تمام و امر را مختومه اعلام كنيد؛ در مسائل سياسي و اجتماعي نيز، مراحل اوليه بررسي شكايات در استان ها و شهرستان ها وجود دارد و مراحل مختلفي كه در هيات هاي اجرايي اتفاق مي افتد و در نهايت شوراي نگهبان اظهار نظر آخر را انجام مي دهد و اين اظهار خاتمه دهنده به دعواست".

كدخدايي افزود: اكنون نيز اگر پرونده اي در نظام قضايي باشد، بعد از رسيدگي هاي مختلف، سرانجام به ديوان عالي كشور مي رسيد كه اين ديوان نظر نهايي را مي دهد و شوراي نگهبان هم چنين جايگاهي دارد.

خبرنگار آمريكايي از سخنگوي شوراي نگهبان سئوال كرد چگونه نهادي كه اعضاي آن انتصابي هستند، بر امر انتخابات نظارت مي كنند، كه كدخدايي پاسخ داد: در نظام حقوقي آمريكا ديوانعالي كشور وجود دارد كه قضات آن از سوي رئيس جمهور انتخاب مي شوند و اين ديوان كه نسبت به انتخابات ابراز نظر مي كند، در دوره گذشته نسبت به راي 5 به 4 بين بوش و الگور قضاوت كرد و بوش به عنوان رئيس جمهور انتخاب شد.

سخنگوي شوراي نگهبان در عين حال متذكر شد اين شورا يك نهاد انتصابي محض نيست، بلكه 6 تن از حقوقدانان آن از سوي رئيس قوه قضائيه معرفي و توسط مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شوند و 6 فقيه آن نيز از سوي مقام معظم رهبري كه به طور غير مستقيم توسط خبرگان ملت كه با راي مردم انتخاب مي شوند، تعيين مي شود، منصوب مي شوند.

وي تصريح كرد: پروسه انتخابات در خصوص فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان اعمال مي شود ولي مكانيزم خاص خود را دارد ، همانطور كه در آمريكا مكانيزم خاص خود را دارد و قضات ديوان عالي كشور از سوي رئيس جمهور تعيين مي شوند.

خبرنگار ايلنا در خصوص برداشت دولت از صندوق ذخيره ارزي براي امور مختلف سئوال كرد كه كدخدايي پاسخ داد: نمي توان در باره مصاديق اظهار نظر كنم ولي چنانچه اين كار با سياست هاي كلي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري مغايرت داشته باشد شوراي نگهبان دراين باره اظهار نظر خواهد كرد.

خبرنگار واحد مركزي خبر در خصوص سرنوشت مكانيزم ماشيني شمارش آرا و سرانجام اين كار درصورت تجميع انتخابات سئوال كرد كه سخنگوي شوراي نگهبان پاسخ داد: مكانيزم مذكور از سوي اين شورا در دو انتخابات گذشته مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري انجام شده است، اما همزماني آن با انجام اين شمارش توسط وزارت كشور به دليل بروز اشكالات فني كه آن وزارتخانه نتوانست در نامه مورد تاييد شوراي نگهبان ارائه دهد، با مشكل مواجه شد.

"با تلاش هايي كه انجام گرفت يك تيم فني از سوي وزارت كشور مشغول تهيه برنامه شد و چنانچه اين برنامه در موعد مقرر ارائه شود آرا مربوط به انتخابات آتي در وزارت كشور به صورت رايانه اي شمارش مي شود".

خبرنگار همشهري آخرين خبرنگار سئوال كننده از سخنگوي شوراي نگهبان بود كه در خصوص بروز ناهماهنگي هاي احتمالي ميان وزارت كشور و شوراي نگهبان در انتخابات آتي به علت تغيير معاون سياسي وزارت كشور سئوال كرد كه سخنگوي شوراي نگهبان پاسخ داد: اين مسئله كاملا اجرايي است ولي اميدواريم نا هماهنگي به وجود نيايد.