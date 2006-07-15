بازار كتاب در ركود تابستاني به سر مي برد/ نبود كتاب هاي جديد بازار را با افت مواجه كرده است

رضا رنجكش در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر درباره وضعيت كنوني بازار كتاب افزود : اگرچه در فصلي به سر مي بريم كه اوقات فراغت جوانان و خانواده ها بيشتر است و امتحانات مدارس ، كنكور دانشگاه ها و حتي جام جهاني فوتبال هم پايان يافته و بايد اقبال به كتاب بيشتر شود اما همچنان روند افت فروش كتاب را شاهد هستيم.

مدير پخش كتاب گسترش در ادامه تصريح كرد : بنا بر آماري كه از فروشگاه هاي كتاب به دست ما مي رسد خانم ها تا ميزان هشتاد درصد بيشتر از آقايان به كتابفروشي ها مراجعه مي كنند و كتاب مي خرند و همين ميزان فروش كتاب در تهران را هم خانم ها انجام مي دهند.

وي اضافه كرد : با اين حساب كتاب هاي روانشناسي ، رمان هاي عشقي و كتاب هاي مديريت زمان فروش بيشتري به نسبت ديگر آثار دارند و در كتاب هاي تاريخي كمترين ميزان فروش را شاهد هستيم.

رضا رنجكش در مورد ميزان فروش كتاب هاي ادبي افزود : وضعيت فروش كتاب هاي ادبي بسيار ضعيف است و اگرچه رمان هاي عشقي و كتاب هايي كه خانم ها بيشتر از آن استقبال مي كنند فروش بهتري دارند اما كتاب هاي نقد ادبي و رمان هاي جدي فروش چنداني ندارند.

وي تصريح كرد : در ميان كتاب هاي شعر فروش هشت كتاب سهراب سپهري از همه بيشتر است و كتاب هاي شعر تازه منتشر شده فروش چنداني ندارد.

در همين زمينه ابراهيم كريمي به مهر گفت : در حال حاظر بازار كتاب در ركود بي سابقه اي به نسبت سال هاي قبل دچار شده است و يكي از دلايل آن شايد عرضه نشدن كتاب هاي جديد به بازار باشد.

مدير پخش گزيده در ادامه تصريح كرد : همين ميزان فروشي را هم كه در بازار شاهد هستيم به نسبت مساوي در همه كتاب ها يكسان است و به طور مشخص رمان و ادبيات ، پس از تاريخ و كتاب هاي ديني از فروش به نسبت خوبي برخوردارند.

وي برگزاري حراج كتاب را در اين شرايط بي تاثير نداست و افزود : اگر ناشران تلاش كنند كه به هر روش ممكن مردم را به خواندن كتاب تشويق كنند تاثير موثري در كل بازار نشر خواهد داشت.

در همين رابطه بابك شيدفر مدير پخش كتاب ستاره نيز به مهر گفت : در فصل تابستان كه مردم و جوانان اوقات فراغت بيشتري دارند معمولا فروش كتاب افزايش مي يابد اما هم اكنون ما شاهد افت شديد فروش و استقبال از كتاب هستيم.

وي در ادامه گفت : به دليل اين كه كتاب جديدي به بازار عرضه نمي شود و همچنين رمان يا كتابي كه مورد توجه قرار گيرد منتشر نشده بازار كتاب دچار ركود چشمگيري شده است.