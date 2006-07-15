دانشگاه پيام نور و دانشگاه ملي آموزش از راه دور اينديرا گاندي تفاهمنامه همكاري منعقد كردند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، به موجب اين تفاهم نامه كه 16 تير ماه به امضا رسيده است، همكاري ‌ها در زمينه تبادل استاد و دانشجو، اجراي پروژه‌ هاي مشترك تحقيقاتي، تبادل مواد درسي كه در دانشگاه‌ هاي از راه دور از اهميت برخوردار است و استفاده از ماهواره مشترك براي تدريس از راه دور صورت خواهد گرفت.

در مراسمي كه به همين منظور برگزار شد، رئيس دانشگاه اينديرا گاندي - پروفسور اس سي گرگ - ضمن ابراز خوشحالي از حضور سفير جمهوري اسلامي ايران در هند در اين مراسم گفت كه از امضاي اين تفاهمنامه بسيار خرسند است.

"سياوش زرگر يعقوبي" سفير ايران در هند نيز با اشاره به روابط فرهنگي طولاني مدت دو كشور ايران و هند از امضاي اين تفاهمنامه به عنوان پيوند مغزها و قلب ‌هاي دو ملت ياد كرد.

دكتر "محمد كافي" نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران نيز گزارشي از امكانات و توانمندي‌ هاي دانشگاه پيام نور ارايه كرد و افزود: اين تفاهمنامه مقدمه هر گونه همكاري آكادميك مورد علاقه دو طرف مي‌ تواند باشد.

هماهنگي ‌هاي اوليه براي امضاء اين تفاهمنامه در جريان سفر دكتر "عليرضا علي احمدي" رئيس دانشگاه پيام نور در آذر ماه سال گذشته به هند فراهم آمده بود.

به گزارش مهر، دانشگاه اينديرا گاندي يك و نيم ميليون دانشجو و دانشگاه پيام نور 450هزار دانشجو را تحت پوشش قرار داده ‌اند.