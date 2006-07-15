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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۰۱

علي‌رغم توافق دولت و مجلس براي كاهش قيمت‌ها؛

قيمت لبنيات همچنان با افزايش روبروست

قيمت لبنيات همچنان با افزايش روبروست

رئيس مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران با اشاره به توافق دولت و مجلس براي بازگشت قيمت برخي از اقلام از جمله حبوبات به سطح اسفند سال 84 ، گفت: قيمت لبنيات همچنان با افزايش قيمت در بازار روبرو است.

قاسم فراهاني نوده درگفتگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" گفت: طي توافق مجلس و دولت قرار شد كه قيمت برخي از اقلام از جمله آهن، سيمان، حبوبات و لبنيات به سطح اسفند  سال 84 بازگردد.

وي درخصوص  افزايش قيمت لبنيات درسال 85 خاطرنشان كرد: طي جلسات دولت و مجلس قرار شد كه قيمت لبنيات به سطح اسفند سال 84 بازگردد و براساس نظارت اتحاديه صنف توزيعي بر بازار، اما قيمت‌ها به جزء يكي دو قلم از جمله ماست و خامه  آن هم متعلق به يك كارخانه ، همچنان كاهش نيافته است.

فراهاني افزود: در اين ميان بر اساس آمارموجود در اتحاديه ، قيمت حبوبات در سال 85 درمقايسه با مدت مشابه سال 84  هيچ گونه افزايش قيمتي نداشته است .

رئيس مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران با اشاره به اينكه قيمت جديد حبوبات پس از برداشت محصول جديد مشخص مي شود، تصريح كرد: تا كنون اين اقدام صورت نگرفته است.

فراهاني درباره آن دسته از موديان مالياتي كه اظهارمي كنند در سال گذشته عملكرد و درآمدي نداشته اند ، بايد اظهارنامه مالياتي خود را با مستندات لازم ( بيماري، تعطيلي واحد، ورشكستگي و يا مشكلات عديده ) در موعد مقرر ارايه دهند، گفت: درصورت صحت و سقم ادعاي آنها مورد حمايت اتحاديه مربوطه و سازمان دارايي قرار خواهند گرفت.    

کد مطلب 353035

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