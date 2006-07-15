خاطراتي از شهيد مجيد بقايي روايت مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، شهيد بقايي متولد بهمن 1337 در بهبهان داراي مدرك پزشكي از دانشگاه اهواز بوده است. او در آغاز جنگ تحميلي فرمانده سپاه شوش و فرمانده قرارگاه كربلا و فجر بوده است. بقايي در ظهر نهم بهمن ماه 1361 در حالي كه با بقيه فرماندهان در حال شناسايي بوده در غرب رودخانه دويرج به فيض شهادت رسيد.

در نقل خاطرات شهيد مجيد بقايي از سردار فتح الله جعفري مسئول حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس مقدس سپاه پاسداران دعوت شده است. بعد از صحبت هاي وي، خاطراتي از شهيد در قالب روايت خوانده و اجرا مي شود.

" با ستاره ها " يكشنبه 25 تيرماه ساعت 16 از راديو فرهنگ پخش مي شود. نويسنده برنامه مجيد ميرزايي ، تهيه كننده پروين كاووسي و مجري آن فرزان رابعي است.