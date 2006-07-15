دعوت از آيت الله سيستاني براي شركت در نشست مربوط به عراق در قاهره

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه الصباح ، رئيس هيئت اتحاديه عرب در بغداد انتظار دارد، نمايندگاني ازگروه هاي مسلح دركنفرانس مقدماتي آشتي ملي عراق شركت كنند.

بر اساس گزارش منابع خبري قراراست اين كنفرانس در 25 ماه جولاي ( 3 مرداد ماه) در قاهره برگزار شود.

درعين حال يك منبع نزديك به روند رايزني ها درمورد اين كنفرانس اعلام كرد : اتحاديه عرب نامه هايي را از 6 گروه و 20 شخصيت وابسته به رژيم منحله بعث دريافت كرد و همچنين اين گروه ها با اعلان علاقه مندي و تمايل خود براي مشاركت در اين كنفرانس، طرح آشتي ملي نوري المالكي نخست وزيرعراق را نيز تاييد كردند.

اين منبع همچنين درادامه تصريح كرد: آيت الله سيد علي سيستاني (مرجع بزرگ شيعيان عراق)، مقتدي صدر(رئيس جريان صدر)، سيدعبدالعزيز حكيم ( رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق ) وحارث الضاري( رئيس هيئت علماي اهل سنت ) در راس

شخصيت هايي هستند كه براي شركت در اين كنفرانس به آنان دعوتنامه ارسال خواهد شد.

براساس توافقات بعمل آمده با دولت عراق، مشاركت در اين كنفرانس براي همگان با چشم پوشي ازوابستگي ها وافكاروايده هاي آنان آزاد است.

مختار لماني همچنين اعلام كرد: همه طرف هاي عراقي تمايل دارند، دراين كنفرانس شركت كنند، وهيچ گروهي از شركت نكردن در اين كنفرانس عذرخواهي نكرده است.



متذكر مي گردد كه اتحاديه عرب درماه نوامبر( آبان ) گذشته نشست مقدماتي براي كنفرانس وفاق ملي درعراق برگزار كرد.

قراربود كنفرانس وفاق ملي عراق با نظارت اتحاديه عرب در آغاز ماه مارس ( اسفند ماه) در بغداد برگزار شود، اما به علت تاخيردرتشكيل دولت عراق به تعويق افتاد.