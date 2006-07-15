بانوان نقش مهمي در مديريت نرم افزاري ترافيك تهران دارند

به گزارش خبرگزاري مهر ، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در جمع بيش از 260 نفراز بانوان شاغل در سازمان فن آوري اطلاعات ، سازمان ترافيك و معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري در تالار حركت ، اظهار داشت: وجود مبارك حضرت زهرا (س) به عنوان اسوه و الگوي زن مسلمان ، مزين به مجموعه اي از آموزه هاي اجتماعي ، كرامات اخلاقي و فضايل انساني است.
مهندس سيد جعفر تشكري هاشمي افزود: بانوان شاغل در شهرداري تهران در بخش هاي تخصصي ، كارشناسي و مهندسي مسئوليت هاي حساس و سنگين را عهده دارد هستند و براي نمونه نقش مهمي در مديريت نرم افزاري ترافيك تهران ايفا مي نمايند.
وي تصريح كرد: حضور پر رنگ خانم ها در بخش هاي مختلف از جمله راهبري ترافيك و مديريت فن آوري هاي نوين اطلاعاتي ، نشان دهنده ايجاد فرصت هاي شغلي برابر براي زنان در مديريت شهري است.
هاشمي در پايان با اشاره به اينكه نيمي از كارشناساني كه با استفاده از تصاوير تلويزيوني دوربين هاي نظارت تصويري نصب شده در سطح شهر ، ترافيك عبوري در شبكه معابر شهري را كنترل مي كنند خانم هستند، خاطرنشان كرد: دقت نظر ، حس مسئوليت پذيري و سرعت عمل از جمله ويژگي هاي بانوان به شمار مي آيد.
نظر شما