اشعار شاعران نسل سوم عرضه مي شود

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، اين دفتر به كوشش محمد امين جعفري و از سوي نشر بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس منتشر مي شود .

تاكنون دو جلد از اين مجموعه با عناوين " آنان همه از تبار باران بودند " مجموعه رباعيات هادي فردوسي شاعر 17 ساله و " از شرم برادرم كه خون مي رقصيد " مجموعه رباعيات ميلاد عرفان پور شاعر 18 ساله منتشر شده است .

مجموعه سوم از اين سري كتابها ، اشعار محمد مرادي شاعر 23 ساله است كه در حال آماده شدن براي چاپ است و كتاب ديگري ازسروده هاي مرتضي حيدري نيز در مرحله بعدي تهيه قرار دارد كه به زودي منتشر و به بازار كتاب و ادبيات روانه خواهد شد .

همچنين محمد امين جعفري اشعار شاعران استان فارس را در رابطه با شهداي گمنام گرد آوري و در مجموعه اي با عنوان " حرفهاي داخل قاب " منتشر خواهد كرد . اين مجموعه در بردارنده اشعار 52 شاعر است كه از سوي نشر بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس منتشرمي شود .

" دستخط هاي بچگانه " آثار برگزيده از مسابقه " نامه اي به آفتاب " است كه در بردارنده نامه هايي به رهبرمعظم انقلاب اسلامي است كه به كوشش جعفري از سوي نشر حوزه هنري استان فارس در دست چاپ قرار دارد .