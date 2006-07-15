نگاه سودآور رويكرد فرهنگي را به فراموشي مي سپارد/ شرايط براي ورود شركت به سازمان بورس مهيا نيست

دكتر زارعي در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ضمن بيان اين مطلب افزود: بعد از بررسي هايي كه در مورد وظايف و اهداف موسسه علمي و فرهنگي انجام داديم در كوتاه مدت از ورود به سازمان بورس منصرف شديم و فعلا چنين قصدي نداريم .

وي ادامه داد : به اعتقاد من انتشارات علمي و فرهنگي سازماني انتفاعي نيست. ما با ايجاد گروه هاي مشاوره علمي دامنه فعاليت هاي خود را از امور صرفا انتشاراتي فراتر برده و گسترش داديم و هم اكنون كار توليد محتوا را نيز انجام مي دهيم. با توجه به اين كه اين موسسه در ارتباط با وزارت علوم است ما از نظر و راهنمايي اساتيد دانشگاه براي توليد كتاب و موضوعات در دست بررسي استفاده مي كنيم.

مديرعامل موسسه علمي و فرهنگي افزود : نگاه ما مبتني بر سودآوري نيست بلكه ما توليد علم و گسترش فرهنگ را از اهداف اصلي خود مي دانيم و فكر مي كنيم اگر بخواهيم وارد بورس شويم اين مساله فراموش مي شود.

وي تصريح كرد: البته اين تصميم مربوط به كوتاه مدت است و ما اگر ببينم كه ورود به سازمان بورس با اهداف ما منافاتي ندارد و موسسه علمي و فرهنگي با اين اقدام از برنامه هاي اصلي خود فاصله نمي گيرد وارد بورس خواهيم شد ولي فعلا به چنين نتيجه اي نرسيده ايم.