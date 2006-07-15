  1. هنر
  2. سایر
۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۱۱

مدير نشر علمي و فرهنگي در گفتگو با مهر :

نگاه سودآور رويكرد فرهنگي را به فراموشي مي سپارد/ شرايط براي ورود شركت به سازمان بورس مهيا نيست

نگاه سودآور رويكرد فرهنگي را به فراموشي مي سپارد/ شرايط براي ورود شركت به سازمان بورس مهيا نيست

با مطالعاتي كه پيرامون ورود به بازار بورس انجام داده ايم و نيز با درنظر گرفتن شرايط جديد شركت فعلا تصميمي براي ورود شركت نشر علمي و فرهنگي به بورس نداريم.

دكتر زارعي در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ضمن بيان اين مطلب افزود: بعد از بررسي هايي كه در مورد وظايف و اهداف موسسه علمي و فرهنگي انجام داديم در كوتاه مدت از ورود به سازمان بورس منصرف شديم و فعلا چنين قصدي نداريم .

وي ادامه داد : به اعتقاد من انتشارات علمي و فرهنگي سازماني انتفاعي نيست. ما با ايجاد گروه هاي مشاوره علمي دامنه فعاليت هاي خود را از امور صرفا انتشاراتي فراتر برده و گسترش داديم و هم اكنون كار توليد محتوا را نيز انجام مي دهيم. با توجه به اين كه اين موسسه در ارتباط با وزارت علوم است ما از نظر و راهنمايي اساتيد دانشگاه براي توليد كتاب و موضوعات در دست بررسي استفاده مي كنيم.

مديرعامل موسسه علمي و فرهنگي افزود : نگاه ما مبتني بر سودآوري نيست بلكه ما توليد علم و گسترش فرهنگ را از اهداف اصلي خود مي دانيم و فكر مي كنيم اگر بخواهيم وارد بورس شويم اين مساله فراموش مي شود.

وي تصريح كرد: البته اين تصميم مربوط به كوتاه مدت است و ما اگر ببينم كه ورود به سازمان بورس با اهداف ما منافاتي ندارد و موسسه علمي و فرهنگي با اين اقدام از برنامه هاي اصلي خود فاصله نمي گيرد وارد بورس خواهيم شد ولي فعلا به چنين نتيجه اي نرسيده ايم.

کد مطلب 353053

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها