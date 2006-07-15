ارزش بازار بورس تهران 16 درصد در سال 84 كاهش يافت

كارگزار بانك كشاورزي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: شاخص كل در پايان سال 83 ، 12 هزار و 113 واحد بوده است كه اين رقم در پايان سال 84 به رقم 9 هزار و 459 واحد رسيد كه اين ارقام 22 درصد كاهش در شاخص كل در طول سال 84 نشان مي دهد.

حسين خرازي همچنين در ادامه با اشاره به ارزش بازار بورس تهران، افزود: ارزش بازار بورس در پايان سال 83 حدود 387547 ميليارد ريال معادل حدود 42 ميليارد دلار بود كه اين رقم در پايان سال 84 به رقم 326698 ميليارد ريال معادن 35 ميليارد دلار رسيد . اين ارقام نيز از كاهش حدود 16 درصدي ارزش بازار را در پايان سال 84 نسبت به سال 83 حكايت دارد.

وي در ادامه افزود: ارزش بازار در سال 85 تا حدودي رشد كرده و به حدود 330 هزار ميليارد ريال رسيده است كه اميدواريم روز به روز اين وضعيت بهتر شود.

خرازي در ادامه افزود: مهمترين شاخص در بررسي عملكرد بورس بررسي نسبت فعاليت بورس است و اين به معني بررسي ميزان سهام معامله شده به كل سهام موجود در بورس مي باشد.

وي در ادامه افزود: بر اساس آمار رسمي موجود نسبت فعاليت بورس در سال 82، 21 درصد بوده و بدين معني است كه 21 درصد كل بازار در سال 82 معامله شده كه اين رقم در سال 83 به 27 درصد و در سال 84 اين نسبت به 18 درصد رسيد كه نشان مي دهد تنها 18 درصد كل بازار در سال 84 معامله شده است .

وي گفت: اين شاخص كارايي بازار را نشان مي دهد و هر چه اين رقم بالاتر باشد كارايي بازار بيشتر است.

خرازي در ادامه گفت: در بورس هاي معتبر دنيا اين نسبت به حدود 80 تا 90 درصد نيز مي رسد و حتي در بورس لندن در يك سال به 180 درصد نيز رسيد و بورس هنگ كنگ نيز يكسال 450 درصد را به خود ديد.

وي در ادامه در پاسخ به اين سئوال كه دليل اقبال سهامداران به شركت هاي دارويي چيست ، گفت: اتفاق خاصي در شركت هاي دارويي نيفتاده و به دليل افت قابل توجه قيمت دارويي ها و ركود آنها در سال هاي گذشته بازار به سراغ دارويي ها رفته است. برهمين اساس، دارويي ها در فروش و توليد شان مثل قبل هستند.