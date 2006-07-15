روزانه 60 هزار مسافر در پايانه مسافربري مشهد جابجا مي شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، غلامرضا زعيمي در جمع خبرنگاران افزود: طبق آمار اخير طي 3 ماه گذشته تعداد مسافران مشهد با رشد 5/4 درصدي مواجه شده است.

وي تصريح كرد: تعداد مسافران در تابستان سال گذشته حدود 6 ميليون و 300 هزار نفر بوده است كه در تابستان امسال با افزايش 7 درصدي حدود 7 ميليون مسافر وارد مشهد شده اند.

زغيمي در خصوص پايانه جديد مسافربري مشهد گفت: تاكنون بيش از 150 ميليارد ريال براي تشكيل اين پايانه هزينه شده است.

وي اظهار داشت: در خاورميانه ، پايانه اي با اين تجهيزات و وسعت وجود ندارد و اين پايانه بزرگترين و مجهزترين پايانه مسافربري در خاورميانه است.

مديرعامل سازمان پايانه هاي شهرداري مشهد افزود: امسال در پايانه واحدهايي نظير سازمان بهزيستي ، گروههاي امر به معروف و نهي از منكر ، نيروهاي هلال احمر و شعبه حل اختلاف فعال شده است كه اين امر موجب بالا رفتن ضريب امنيتي پايانه گرديده است.

وي در خصوص ساماندهي سواري هاي شخصي در پايانه ، گفت: هيچ سازمان دولتي وظيفه ساماندهي سواري هاي شخصي را بر عهده ندارد اما امسال با جايگزيني 5 هزار خودرو سمند به جاي سواري هاي شخصي ، تا حدودي اين مشكل حل شده است.