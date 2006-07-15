روزانه 60 هزار مسافر در پايانه مسافربري مشهد جابجا مي شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، غلامرضا زعيمي در جمع خبرنگاران افزود: طبق آمار اخير طي 3 ماه گذشته تعداد مسافران مشهد با رشد 5/4 درصدي مواجه شده است.
وي تصريح كرد: تعداد مسافران در تابستان سال گذشته حدود 6 ميليون و 300 هزار نفر بوده است كه در تابستان امسال با افزايش 7 درصدي حدود 7 ميليون مسافر وارد مشهد شده اند.
زغيمي در خصوص پايانه جديد مسافربري مشهد گفت: تاكنون بيش از 150 ميليارد ريال براي تشكيل اين پايانه هزينه شده است.
وي اظهار داشت: در خاورميانه ، پايانه اي با اين تجهيزات و وسعت وجود ندارد و اين پايانه بزرگترين و مجهزترين پايانه مسافربري در خاورميانه است.
مديرعامل سازمان پايانه هاي شهرداري مشهد افزود: امسال در پايانه واحدهايي نظير سازمان بهزيستي ، گروههاي امر به معروف و نهي از منكر ، نيروهاي هلال احمر و شعبه حل اختلاف فعال شده است كه اين امر موجب بالا رفتن ضريب امنيتي پايانه گرديده است.
وي در خصوص ساماندهي سواري هاي شخصي در پايانه ، گفت: هيچ سازمان دولتي وظيفه ساماندهي سواري هاي شخصي را بر عهده ندارد اما امسال با جايگزيني 5 هزار خودرو سمند به جاي سواري هاي شخصي ، تا حدودي اين مشكل حل شده است.
زغيمي افزود: حركت اتوبوس ها از پايانه تا حرم در حال حاضر حدود يك ساعت زمان مي برد كه با راه اندازي لاين ويژه در اين مسير مي توان اين مدت را به 10 الي 15 دقيقه كاهش داد.
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