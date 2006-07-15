شن سا ساوه صدرنشين شد

به گزارش خبرنگار ورزشي "مهر" در مشهد، تيم شن سا در سالن فجر ساوه با نتيجه پرگل 7بر يك فجر گلوگاه را شكست داد و با 2 امتياز بيشتر نسبت به تام ايران خودرو در صدر جدول رده بندي ايستاد.

اما در ساير ديدارهاي هفته چهارم ، دانشگاه آزاد اسلامي با نتيجه 6بر 2مقابل صدراي شيراز تن به شكست داد و راه آهن تهران با نتيجه 5 بر 4 ارم كيش را در ورزشگاه حيدريان قم شكست داد ضمن اينكه تام ايران خودرو نيز در يك ديدار حساس با نتيجه يك بر يك مقابل شهيد منصوري قرچك متوقف شد .

همچنين تيم راه ساري با نتيجه 3بر 2 از سد سازمان بازرگاني آذربايجان شرقي گذشت و پست اصفهان با به ثمر رساندن 6 گل برابر هيات فوتبال گيلان به پيروزي دست يافت.

علم و ادب خراسان هم به دنبال حذف استقلال از ليگ برتر در اين هفته به استراحت پرداخت .

اما در جدول رده بندي ليگ برتر فوتسال در هفته چهارم شن سا ساوه با 12امتياز صدرنشين است ، تام ايران خودرو با 10امتياز در مكان دوم و صدراي شيراز با9 امتياز در جايگاه سوم قرار گرفته اند .

