  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۳:۲۵

/تساوي مدعيان در ورزشگاه كرمان خودرو/

شن سا ساوه صدرنشين شد

شن سا ساوه صدرنشين شد

تيم شن سا ساوه جمعه شب با پيروزي مقابل فجر قائم گلوگاه به دنبال تساوي دو تيم مدعي تام ايران خودرو و شهيد منصوري قرچك در ورزشگاه كرمان خودرو به صدر جدول رقابت‌هاي فوتسال ليگ برتر صعود كرد.

به گزارش خبرنگار ورزشي "مهر" در مشهد، تيم شن سا در سالن فجر ساوه با نتيجه پرگل 7بر يك فجر گلوگاه را شكست داد و با 2 امتياز بيشتر نسبت به تام ايران خودرو در صدر جدول رده بندي ايستاد.

اما در ساير ديدارهاي هفته چهارم ، دانشگاه آزاد اسلامي با نتيجه 6بر 2مقابل صدراي شيراز تن به شكست داد و راه آهن تهران با نتيجه 5 بر 4 ارم كيش را در ورزشگاه حيدريان قم شكست داد ضمن اينكه تام ايران خودرو نيز در يك ديدار حساس با نتيجه يك بر يك مقابل شهيد منصوري قرچك متوقف شد .

همچنين تيم راه ساري با نتيجه 3بر 2 از سد سازمان بازرگاني آذربايجان شرقي گذشت و پست اصفهان با به ثمر رساندن 6 گل برابر هيات فوتبال گيلان به پيروزي دست يافت.

علم و ادب خراسان هم به دنبال حذف استقلال از ليگ برتر در اين هفته به استراحت پرداخت .

اما در جدول رده بندي ليگ برتر فوتسال در هفته چهارم شن سا ساوه با  12امتياز صدرنشين است ، تام ايران خودرو با 10امتياز در مكان دوم و صدراي شيراز با9 امتياز در جايگاه سوم قرار گرفته اند .

کد مطلب 353060

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها