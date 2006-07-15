فهرست جديد توليدكنندگان مصالح ساختماني استاندارد را مرداد ماه اعلام مي كنيم

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، نظام الدين برزگري درجمع خبرنگاران با اشاره مصوبه هيئت وزيران در مورد استانداردهاي اجباري مصالح ساختماني افزود: آئين نامه نظارت بر استانداردهاي اجباري درمراحل توليد ، توزيع و مصرف مصالح ساختماني بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و اصل 138 قانون اساسي درجلسه 23 بهمن ماه سال گذشته در نه ماده به تصويب هيئت وزيران رسيده و وظايف هر يك از ارگان هاي مرتبط در آن مشخص شده است .

به گفته وي، براساس آئين نامه نظارت بر استانداردهاي اجباري مصالح ساختماني ، تمامي مصالح ساختماني مورد استفاده در ساخت وسازها بايد در مدت دو سال استانداردشان اجباري شود .

برزگري ، هم اكنون ميزان مصالح ساختماني (فلزي ، غير فلزي ) مشمول استاندارد اجباري را 100 قلم دانست و تاكيد كرد: اين در حالي است كه مطابق آئين نامه مذكور تمامي مصالح ساختماني طي دو سال مشمول استاندارد اجباري خواهند شد .

وي با اشاره به اينكه تا كنون استانداردي براي توزيع مصالح ساختماني تدوين نشده است ، گفت: مطابق آئين نامه استاندارد اجباري مصالح ساختماني ، بايد استاندارد حمل و نقل اين مصالح تدوين و ظرف دو سال اجرايي شود .

برزگري همچنين تدوين و اجراي استاندارد براي انبار مصالح ساختماني را در دو سال و با همكاري وزارتخانه هاي بازرگاني ، صنايع ، كشور و مسكن نيز از برنامه هاي اين آئين نامه دانست .

به گفته وي، فهرست توليد كنندگان مشمول تصويب نامه استاندارد اجباري مصالح ساختماني تا پايان مرداد ماه تهيه و اعلام خواهد شد.

معاون تحقيقات غير فلزي موسسه استاندارد ، شناسايي ليست مواد اوليه مصالح ساختماني مورد مصرف در داخل كشور، اخذ ليست كامل توليد كنندگان صنعتي و صنفي مواد اوليه ، شناسايي كامل واحدهاي صنفي توزيع كننده مواد اوليه مصالح ساختماني با همكاري وزارت بازرگاني ، مشخص كردن واحدهاي صنفي و توزيعي توليد كننده و توزيع كننده و مطالعه و گردآوري استانداردهاي تدوين شده را از برنامه هاي اين موسسه در قالب اين آئين نامه دانست .

برزگري با اشاره به اينكه تا پايان شهريور ماه و در مجموع 800 استاندارد تدوين شده براي مصالح ساختماني خواهيم داشت، گفت: تا كنون 700 استاندارد براي مصالح ساختماني تدوين شده و 100 استاندارد ديگر نيز تا پايان شهريور ماه نهايي مي شود .

وي در مورد ضمانت اجرايي استاندارد اجباري مصالح ساختماني ، تصريح كرد: اعلام ممنوعيت خريد كالاهاي غير استاندارد توسط دستگاه هاي دولتي مطابق قانون برنامه چهارم (ماده 160) و همچنين ممنوعيت توليد ، توزيع و فروش اين گونه كالاها با كيفيت استاندارد پايين با بدون داشتن علامت استاندارد ايران مطابق ماده 9 قانون موسسه استاندارد مي تواند ضامن اجرايي خوبي براي اجباري شدن استاندارد .صالح ساختماني باشد .

برزگري در مورد اجراي طرح جامع هماهنگ استانداردها از آبان ماه سال 84 ، گفت: مطابق اين طرح تمامي كالاها مرحله به مرحله مشمول اين قرار مي گيرند .

وي در پاسخ به اينكه ، آيا كمبود يك محصول مانند سيمان موجب عرضه سيمان غير استاندارد در بازار خواهد شد ، گفت: به بحث سيمان مصلحتي نگاه نمي كنيم .

برزگري ميزان واحدهاي توليد كننده بتن داراي پروانه استاندارد را در يك سال و نيم گذشته دو تا سه واحد اعلام كرد و افزود: اين در حالي است كه از 342 واحد توليد كننده بتن هم اكنون 112 واحد در سطح كشور داراي پروانه استاندارد اجباري است .