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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۳:۱۴

معاون تحقيقات غير فلزي موسسه استاندارد :

فهرست جديد توليدكنندگان مصالح ساختماني استاندارد را مرداد ماه اعلام مي كنيم

فهرست جديد توليدكنندگان مصالح ساختماني استاندارد را مرداد ماه اعلام مي كنيم

معاون تحقيقات غير فلزي موسسه استاندارد گفت: تا پايان شهريور ماه سال جاري در مجموع 800 استاندارد تدوين شده براي مصالح ساختماني خواهيم داشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، نظام الدين برزگري درجمع خبرنگاران با اشاره مصوبه هيئت وزيران در مورد استانداردهاي اجباري مصالح ساختماني افزود:  آئين نامه نظارت بر استانداردهاي اجباري درمراحل توليد ، توزيع و مصرف مصالح ساختماني  بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و  اصل 138 قانون اساسي درجلسه 23 بهمن ماه سال گذشته در نه ماده  به تصويب هيئت وزيران رسيده و وظايف هر يك از ارگان هاي مرتبط در آن مشخص شده است .

به گفته وي،  براساس آئين نامه نظارت بر استانداردهاي  اجباري مصالح ساختماني ، تمامي مصالح ساختماني  مورد استفاده در ساخت وسازها بايد در مدت دو سال  استانداردشان اجباري شود .

برزگري ،  هم اكنون ميزان مصالح ساختماني  (فلزي ، غير فلزي )  مشمول استاندارد اجباري  را  100 قلم  دانست و تاكيد كرد:  اين در حالي است كه مطابق آئين نامه مذكور تمامي مصالح  ساختماني طي دو سال مشمول استاندارد اجباري خواهند شد .

وي با اشاره به اينكه تا كنون استانداردي براي  توزيع مصالح ساختماني تدوين نشده است ، گفت:  مطابق آئين نامه استاندارد اجباري مصالح ساختماني ،  بايد استاندارد حمل و نقل  اين مصالح تدوين و ظرف دو سال اجرايي شود .

برزگري  همچنين  تدوين و  اجراي استاندارد براي انبار مصالح ساختماني را در دو سال و با همكاري وزارتخانه هاي بازرگاني ، صنايع  ، كشور و مسكن نيز از برنامه هاي اين آئين نامه دانست . 

به گفته وي، فهرست توليد كنندگان مشمول  تصويب نامه  استاندارد  اجباري مصالح ساختماني  تا پايان مرداد ماه   تهيه و اعلام خواهد شد.

معاون  تحقيقات غير فلزي موسسه استاندارد ،  شناسايي ليست مواد اوليه مصالح ساختماني مورد مصرف در داخل كشور، اخذ ليست كامل توليد كنندگان صنعتي و صنفي مواد اوليه ، شناسايي كامل واحدهاي  صنفي توزيع كننده مواد اوليه مصالح ساختماني با همكاري وزارت بازرگاني ،  مشخص كردن واحدهاي صنفي و توزيعي توليد كننده و توزيع كننده و مطالعه و گردآوري استانداردهاي تدوين شده را از برنامه هاي اين موسسه در قالب اين آئين نامه دانست .

برزگري با اشاره به اينكه تا پايان شهريور ماه و در مجموع 800 استاندارد تدوين شده براي مصالح ساختماني خواهيم داشت، گفت:  تا كنون 700 استاندارد براي مصالح ساختماني تدوين شده و 100 استاندارد ديگر نيز تا پايان شهريور ماه نهايي مي شود .

وي  در مورد ضمانت اجرايي استاندارد اجباري مصالح ساختماني ، تصريح كرد:  اعلام ممنوعيت خريد كالاهاي غير استاندارد  توسط دستگاه هاي دولتي مطابق قانون برنامه چهارم (ماده 160)  و  همچنين  ممنوعيت  توليد ، توزيع و فروش اين گونه كالاها با كيفيت استاندارد پايين با بدون داشتن  علامت استاندارد  ايران  مطابق  ماده 9  قانون موسسه استاندارد  مي تواند ضامن اجرايي خوبي براي اجباري شدن استاندارد .صالح ساختماني باشد .

برزگري در مورد اجراي طرح  جامع هماهنگ استانداردها از آبان ماه سال 84 ، گفت:   مطابق اين طرح تمامي كالاها  مرحله به مرحله  مشمول  اين قرار مي گيرند  .

وي در پاسخ به اينكه ، آيا  كمبود يك محصول مانند سيمان موجب عرضه سيمان غير استاندارد در بازار خواهد شد ، گفت:  به بحث سيمان مصلحتي نگاه نمي كنيم .

برزگري ميزان واحدهاي توليد كننده بتن  داراي پروانه استاندارد را در يك سال و نيم گذشته دو تا سه واحد اعلام كرد و افزود: اين در حالي است كه از 342 واحد توليد كننده بتن هم اكنون 112 واحد در سطح كشور داراي پروانه استاندارد اجباري است .

کد مطلب 353064

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