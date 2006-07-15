به گزارش خبرنگار "مهر"، اين نمايش به كارگرداني بهنام هدايتي و بازي نيلوفر افشار و سعيد فاني در پنجمين جشنواره تئاتر بانوان در سالن شماره دو تالار مولوي و فرهنگسراي ابن سينا روي صحنه مي رود.

هدايتي انگيزه خود را از اجراي نمايش "محاله فكر كنيد ..."، نمايش چهره واقعي زن عنوان كرد و گفت: "اين نمايشنامه يكي از متن هاي زيباي خانم يثربي و نماد واقعي زندگي برخي زنان و مردان ايراني است. در اين نمايش به اين موضوع پرداخته مي شود كه مرد تحمل ارزش هاي اجتماعي زن را ندارد و به مقابله با او مي پردازد."

وي ادامه داد: "داستان نمايش "محاله فكر كنيد ..." درباره زن و مرد هنرمندي است كه از زمان دانشجويي با هم آشنا مي شوند و در نهايت ازدواج مي كنند. زن از لحاظ اجتماعي از مرد پيشي مي گيرد و اين كار باعث مي شود مرد در مقابلش بايستد و با او برخورد كند. اما در نهايت مرد سرخورده دست به خودكشي مي زند و زندگي آن دو به نابودي كشيده مي شود."

كارگردان "محاله فكر كنيد اينطوري هم ممكنه بشه" با اشاره به پرداخت كمك هزينه در جشنواره تئاتر بانوان گفت: "مقدار اين كمك هزينه كم بود و براي بازيگري كه سه ماه كار مي كند و وقت مي گذارد، جوابگو نيست. اما مسئولان جشنواره هم درگيري هاي خاص خود را دارند."

وي با بيان اينكه سالن هاي درنظر گرفته شده براي اجراي اين نمايش مناسب نيستند، خاطرنشان كرد: "سالن فرهنگسراي ابن سينا نور و صداي مناسبي براي اجرا ندارد و قرار است مسئول نور نمايش فردا براي تنظيم نور به اين سالن برود تا ببيند مي تواند كاري انجام دهد. سالن شماره 2 تالار مولوي هم براي اجراي "محاله فكر كنيد ..." كوچك و بيشتر به پلاتو تمرين شبيه است. نمي دانم رتبه بندي سالن ها بر چه اساسي بوده، اما به هر حال فكر مي كنم در هر جشنواره اي اينگونه مشكلات وجود دارد."

ديگر عوامل نمايش "محاله فكر كنيد اينطوري هم ممكنه بشه" عبارتند از شكوفه آروين طراح صحنه و دستيار كارگردان، انتخاب موسيقي بهمن غلامي، مصطفي پوريوسف مسئول نور، اسماعيل حاج هاشمي مدير صحنه. اين نمايش در بيستمين جشنواره تئاتر فجر به كارگرداني سيما تيرانداز روي صحنه رفت و بهار سال 82 در تالار سايه اجراي عمومي شد.