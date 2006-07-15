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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۵۷

با حضور مقامات وزارت‌خانه‌هاي نفت، كشور، صنايع، و سازمان مديريت؛

مجلس و دولت ساماندهي حمل و نقل عمومي را بررسي مي‌كنند

مجلس و دولت ساماندهي حمل و نقل عمومي را بررسي مي‌كنند

كميسيون انرژي مجلس اين هفته به بررسي عملكرد دولت در زمينه ساماندهي حمل و نقل عمومي به منظور تعيين تكليف بنزين خواهد پرداخت.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، اعضاي كميسيون انرژي مجلس روز يكشنبه عملكرد دولت در تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 كل كشور را با حضور مقامات وزارت‌خانه‌هاي نفت، كشور، صنايع و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بررسي خواهند كرد.

تبصره 13 قانون اساسي شامل مجموعه سياست‌هاي اجرايي دولت براي گسترش حمل و نقل عمومي و خارج كردن خودروهاي فرسوده از ناوگان حمل ونقل كشور است.

بر اساس اين تبصره، دولت اجازه دارد در سال 1385 حداكثر تا 4 ميليارد دلار از طريق منابع مالي خارجي (فاينانس) و بيش از يك ميليارد دلار با استفاده از حساب ذخيره ارزي براي ساماندهي حمل و نقل عمومي و خارج كردن خودروهاي فرسوده هزينه كند.

رئيس‌جمهور نيز بارها تاكيد كرده است كه تا زمان فراهم نشدن حمل و نقل عمومي مناسب، نبايد نسبت به افزايش قيمت بنزين اقدام كرد.

کد مطلب 353066

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