به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، اعضاي كميسيون انرژي مجلس روز يكشنبه عملكرد دولت در تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 كل كشور را با حضور مقامات وزارت‌خانه‌هاي نفت، كشور، صنايع و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بررسي خواهند كرد.

تبصره 13 قانون اساسي شامل مجموعه سياست‌هاي اجرايي دولت براي گسترش حمل و نقل عمومي و خارج كردن خودروهاي فرسوده از ناوگان حمل ونقل كشور است.

بر اساس اين تبصره، دولت اجازه دارد در سال 1385 حداكثر تا 4 ميليارد دلار از طريق منابع مالي خارجي (فاينانس) و بيش از يك ميليارد دلار با استفاده از حساب ذخيره ارزي براي ساماندهي حمل و نقل عمومي و خارج كردن خودروهاي فرسوده هزينه كند.

رئيس‌جمهور نيز بارها تاكيد كرده است كه تا زمان فراهم نشدن حمل و نقل عمومي مناسب، نبايد نسبت به افزايش قيمت بنزين اقدام كرد.