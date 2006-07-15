خاموش با چهار صدا منتشر مي شود

علي قمصري - نوازنده تار و آهنگساز - در گفتگو با خبرنگار موسيقي مهر ضمن بيان اين مطلب افزود : اين آلبوم كه اشعارش به تازگي مورد تصويب شوراي شعر قرار گرفته است، به زودي منتشر خواهد شد .

وي درخصوص نوع موسيقي ارائه شده در "خاموش" گفت : اين آلبوم هشت قطعه دارد كه پنج تاي آن با كلام است . اما قطعات با كلام را يك نفر نخوانده است ، بلكه به صورت همخواني اجرا مي شود .در اين قطعات هاله سيفي زاده ، علي قمصري ،عليرضا شاه محمدي و مصباح قمصري خوانندگي مي كنند.

اين نوازنده تار در ادامه اظهار داشت : آوازي كه عليرضا شاه محمدي مي خواند حالتي جديد دارد و چيزي بين آواز قديم ايراني و آواز قوالي هندي است .

وي با اشاره به اين كه"خاموش" در دو بخش آواز دشتي و مركب خواني اجرا شده است ، افزود : در يكي از قطعات كه در چيدمان آلبوم اولين اثر است ، موسيقي رنسانس ، موسيقي عثماني و موسيقي زار جنوب ايران تلفيق شده است .

علي قمصري در پايان به استفاده از 60 ساز آكوستيك در اين اثر اشاره كرد و درباره اركستراسيون آن گفت : آلبوم موسيقي " خاموش" با استفاده از اركستر سازهاي زهي ، سازهاي كوبه اي آفريقايي و سازهاي ملي ايران اجرا شده است .