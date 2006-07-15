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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۴:۵۵

مديران انجمن سينماي جوانان در همدان گرد هم مي‌آيند

همايش سراسري سرپرستان دفاتر انجمن سينماي جوانان ايران پس از 7 سال با حضور معاون سينمايي وزير ارشاد در همدان برگزار مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين همايش با حضور هيات مديره انجمن سينماي جوانان و مديران ستاد مركزي انجمن و كليه سرپرستان دفاتر 52 گانه انجمن در سراسر كشور برگزار مي شود و از اهداف آن مي توان به اعلام سياست ها و برنامه هاي كلان انجمن در دوره جديد فعاليت، شناسايي نقاط قوت و ضعف دفاتر استان ها و همفكري با سرپرستان دفاتر به عنوان بازوان اجرايي ستاد مركزي اشاره كرد.

در همايش سرپرستان دفاتر استاني انجمن سينماي جوانان، كميته هاي تخصصي شامل آموزش، توليد، اداري و مالي، امور بين الملل، جشنواره، آژانس عكس ايران و روابط عمومي تشكيل مي شود. بازديدهاي فرهنگي، برگزاري كنفرانس هاي تخصصي و جلسات پرسش و پاسخ از ديگر برنامه هاي اين همايش است.

نتايج و ضرورت هاي برگزاري اين همايش شامل ارائه راهكارهاي عملي جديد، بهبود كيفيت دفاتر انجمن، تحكيم مراودات و تعامل سرپرستان دفاتر، آشنايي با فرهنگ ايراني اسلامي و تقويت سينماي نگاه ملي در عرصه فيلم كوتاه آماتوري است. همايش سراسري مديران دفاتر انجمن سينماي جوانان از 28 تا 30 تيرماه در استان همدان برگزار مي شود.

کد مطلب 353071

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