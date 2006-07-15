به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين همايش با حضور هيات مديره انجمن سينماي جوانان و مديران ستاد مركزي انجمن و كليه سرپرستان دفاتر 52 گانه انجمن در سراسر كشور برگزار مي شود و از اهداف آن مي توان به اعلام سياست ها و برنامه هاي كلان انجمن در دوره جديد فعاليت، شناسايي نقاط قوت و ضعف دفاتر استان ها و همفكري با سرپرستان دفاتر به عنوان بازوان اجرايي ستاد مركزي اشاره كرد.

در همايش سرپرستان دفاتر استاني انجمن سينماي جوانان، كميته هاي تخصصي شامل آموزش، توليد، اداري و مالي، امور بين الملل، جشنواره، آژانس عكس ايران و روابط عمومي تشكيل مي شود. بازديدهاي فرهنگي، برگزاري كنفرانس هاي تخصصي و جلسات پرسش و پاسخ از ديگر برنامه هاي اين همايش است.

نتايج و ضرورت هاي برگزاري اين همايش شامل ارائه راهكارهاي عملي جديد، بهبود كيفيت دفاتر انجمن، تحكيم مراودات و تعامل سرپرستان دفاتر، آشنايي با فرهنگ ايراني اسلامي و تقويت سينماي نگاه ملي در عرصه فيلم كوتاه آماتوري است. همايش سراسري مديران دفاتر انجمن سينماي جوانان از 28 تا 30 تيرماه در استان همدان برگزار مي شود.