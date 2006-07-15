پنج نقاش و چهل اثر شناور در فضاي انتزاعي

به گزارش خبرنگار "مهر"، الهام تجلي، محبوبه كعبي پور، مرجان نعمتي، بهنام برنجي و آرش عصاري هنرمنداني هستند كه در اين نمايشگاه گروهي شركت كرده و آثار خود در معرض ديد و قضاوت مخاطبان قرار داده اند.

استفاده از المان هاي معمارگونه با تكنيك هاي كلاژ، پاستل و آب مركب اصلي ترين ويژگي آثار الهام تجلي است و مخاطب مي تواند در تابلوهاي وي با بكارگيري بينش خود به صحنه ها و مسائل روزمره پي ببرد. آثار اين هنرمند انتزاعي گونه با رگه هايي از طبيعت و عناصر طبيعي است كه نقاشي ها را از حالت انتزاع محض خارج مي كند. تجلي كارشناس ارشد نقاشي دانشگاه هنر و معماري است كه از سال 1373 به شكل جدي به اين رشته پرداخته و آثار خود را در نمايشگاههاي گروهي و انفرادي شركت داده است.

آرش عصاري نيز هشت اثر با تكنيك تركيب مواد به نمايش گذاشته است. سبك آبستره مشخص ترين سبك نقاشي هاي او را تشكيل مي دهد و اغلب آثار وي در فضاي انتزاعي با درونمايه جنگ شناور شده و زيبايي هاي تزئيني از ديگر مفاهيم تابلوهاي اوست. عصاري درباره درونمايه آثار خود معتقد است: "جنگ معضل بزرگي است كه در تمام دنيا تبعات مخربي دارد. از نظر من جنگ هنوز تمام نشده و كشورهاي دنيا به نوعي درگير اين مساله هستند و آسيب هاي رواني و جسماني را نيز متحمل شده اند."

مرجان نعمتي ديگر هنرمند شركت كننده در اين نمايشگاه گروهي است كه به ارائه 9 اثر پرتره و فيگور پرداخته است. اين آثار به نوعي تكميل كننده مجموعه نقاشي هاي او با عنوان "تاملات" است. رنگ در نقاشي هاي نعمتي حذف شده و اين هنرمند سعي در نشان دادن جنبه هاي اكسپرسيونيستي همراه با قدرت هاي تصويري خطوط كرده است. البته اكسپرسيونيسمي كه روايت در آن مشاهده نمي شود و خود نقاش نيز در اين باره به روايت معتقد نيست.

در نمايشگاه گروهي اين نقاشان كه امروز در گالري مميز خانه هنرمندان ايران افتتاح شد، بيش از 40 اثر به چشم مي خورد. تكنيك بيشتر اين آثار تركيب مواد است كه در فضاهاي انتزاعي و نيمه انتزاعي به معرض نمايش گذاشته شده اند. نمايشگاه آثار اين هنرمندان تا روز پنج شنبه 29 تيرماه ادامه خواهد داشت.