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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۳:۲۰

دفتر واردات گمرك اعلام كرد:

واردات كالا توسط وزارت نفت نيازمند ثبت سفارش است

براساس آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ، كليه كالاهاي وارداتي وزارت نفت و شركت ها و سازمان هاي تابعه پس از انجام مراحل ثبت سفارش قابل ورود خواهد بود .

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"،  بر اساس بخش نامه مدير كل دفتر واردات گمرك مستند به نامه مدير كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني آمده است : پيرو بخشنامه شماره 40060/25216/113/87/73/89 مورخ 18/2/85 در خصوص واردات كالاهاي متعلق به وزارت نفت و شركت ها و سازمان هاي تابعه ، موضوع بند 2 بخشنامه مذكور، وفق ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات ، كليه كالاهي وارداتي وزارت نفت و شركت ها و سازمان هاي تابعه پس از انجام مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگاني قابل ورود خواهد بود.

لازم به ذكر است كه  علاوه بر رعايت موارد مذكور در بخشنامه ، اصلاح بند 2 آن نيز مورد درخواست قرار گرفته است .

کد مطلب 353078

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