واردات كالا توسط وزارت نفت نيازمند ثبت سفارش است

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، بر اساس بخش نامه مدير كل دفتر واردات گمرك مستند به نامه مدير كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني آمده است : پيرو بخشنامه شماره 40060/25216/113/87/73/89 مورخ 18/2/85 در خصوص واردات كالاهاي متعلق به وزارت نفت و شركت ها و سازمان هاي تابعه ، موضوع بند 2 بخشنامه مذكور، وفق ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات ، كليه كالاهي وارداتي وزارت نفت و شركت ها و سازمان هاي تابعه پس از انجام مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگاني قابل ورود خواهد بود.

لازم به ذكر است كه علاوه بر رعايت موارد مذكور در بخشنامه ، اصلاح بند 2 آن نيز مورد درخواست قرار گرفته است .