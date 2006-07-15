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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۳:۱۶

جايگاه زنان ايراني با تكيه بر ارزشهاي انقلاب احياء شده است

در عصر جهاني شدن زنان فرهنگ سازان ايران اسلامي هستند، زنان ايران اسلامي با تكيه بر ارزشهاي انقلاب، جايگاه متعالي خود را بازيافته اند.

دكتر علي شريعتي عضو شوراي مشورتي كانونهاي مساجد استان تهران در نخستين همايش بين المللي حقوق و مسئوليتهاي زن در نظام اسلامي افزود: تأسيس مراكز ديني علوم خواهران، شركت سامان مند زنان در سازمانهاي مختلف، حضور در مواقع بحران چون دفاع مقدس، تقويت ارتباط خانواده و مدرسه و توجه دولت به نقش زنان در وزارتخانه ها نشان از عزت و احترام زنان در ايران اسلامي است .

شريعتي با اشاره به اينكه با توجه به موقعيت فعلي زنان ايران اسلامي مي توان الگوهاي رايج غرب را به چالش طلبيد، يادآور شد: در دنياي امروز مسئوليت زنان مسلمان اين است كه برنامه هاي مدافع  حقوق زن را مطالعه كرده ، به تدوين الگوهاي زنان بر اساس آموزه هاي اسلامي روي آورند.

وي چالش هاي پيش روي زنان اسلامي را سنت ها، كمبود آموزش و عدم توجه به الگوهاي اسلامي عنوان كرد.

 

کد مطلب 353081

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