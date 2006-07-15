جايگاه زنان ايراني با تكيه بر ارزشهاي انقلاب احياء شده است

دكتر علي شريعتي عضو شوراي مشورتي كانونهاي مساجد استان تهران در نخستين همايش بين المللي حقوق و مسئوليتهاي زن در نظام اسلامي افزود: تأسيس مراكز ديني علوم خواهران، شركت سامان مند زنان در سازمانهاي مختلف، حضور در مواقع بحران چون دفاع مقدس، تقويت ارتباط خانواده و مدرسه و توجه دولت به نقش زنان در وزارتخانه ها نشان از عزت و احترام زنان در ايران اسلامي است .

شريعتي با اشاره به اينكه با توجه به موقعيت فعلي زنان ايران اسلامي مي توان الگوهاي رايج غرب را به چالش طلبيد، يادآور شد: در دنياي امروز مسئوليت زنان مسلمان اين است كه برنامه هاي مدافع حقوق زن را مطالعه كرده ، به تدوين الگوهاي زنان بر اساس آموزه هاي اسلامي روي آورند.

وي چالش هاي پيش روي زنان اسلامي را سنت ها، كمبود آموزش و عدم توجه به الگوهاي اسلامي عنوان كرد.