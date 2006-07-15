دكتر پرويز داودي مسئول توسعه فناوري نانو در كشور شد

به گزارش خبرگزاري مهر، بر اساس مقدمه اين مصوبه كه در دوازده بند به تصويب جلسه 582 شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده و از سوي دكتر احمدي نژاد ابلاغ گرديده است، نظر به تأكيد چشم انداز بيست ساله كشور بر فناوري ‌هاي نوين و اعلام فناوري نانو به عنوان يكي از اولويت ‌هاي فناوري كشور در برنامه چهارم توسعه و همچنين تأكيد و توجه خاص مقام معظم رهبري به كسب جايگاه مناسب جهاني در زمينه اين فناوري، شوراي عالي انقلاب فرهنگي ضمن تأكيد بر اجراي دقيق «سند راهبرد آينده» به عنوان برنامه 10 ساله توسعه فناوري نانو، سياستها و راهبردهاي ذيل را براي توسعه و ارتقاء اين فناوري در كشور تصويب نموده است.



بر اساس بند يك اين سياستها منابع لازم براي سرمايه‌گذاري و كسب يك تا دو درصد سهـم بازار جـهاني فناوري‌ هاي نانو تأمين گردد. تمهيدات لازم براي دستيابي به اين منظور به تصويب شوراي عالي فناوري ‌هاي پيشرفته مي ‌رسد.



كليه دستگاههاي مرتبط كه در سند راهبرد آينده نقش آنها تعيين شده است نيز موظفند اولويت‌ هاي فناوري نانو مصوب ستاد را كه به تأييد شوراي عالي فن ‌آوري‌هاي پيشرفته رسيده است در كليه بخش ‌ها و سازمان ‌هاي وابسته به خود در برنامه ‌ريزي خود منظور نموده و منابع مالي لازم را كه در سند مذكور مشخص شده تأمين نمايند.



دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور نيز بر اساس بند 3 اين سياستها موظف شدند اولويت ‌هاي فناوري نانو مصوب شوراي عالي فناوري‌ هاي پيشرفته را در برنامه‌ هاي آموزشي و پژوهشي خود مورد توجه قرار دهند.



همچنين روش ‌هاي تشويقي براي فعال‌ سازي افراد و مراكز علمي، پژوهشي و صنعتي و شركت ‌هاي دولتي و خصوصي و جهت ‌دهي به آنها در اولويت فعاليت ‌هاي ستاد ويژه توسعه فناوري نانو قرار گيرد.



بر اساس بند 5 ابلاغيه به دبيرخانه ستاد ويژه توسعه فناوري نانو اجازه داده مي ‌شود از طريق تشكيل صندوق ‌حمايت از سرمايه‌ گذاري فناوري نانو، امكان سرمايه‌گذاري ‌هاي مشترك با دستگاه‌ هاي اجرايي ذيربط در حوزه‌ هاي اولويت‌ دار را فراهم نمايد. دستگاههاي اجرايي ذيربط مي ‌توانند منابع مالي خود را از طريق اين صندوق در زمينه فناوري نانو سرمايه ‌گذاري نمايند. اساسنامه اين صندوق به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌ رسد.



حمايت از بنگاه‌ هاي خصوصي فعاليت در زمينه فناوري نانو براي توسعه اين فناوري و براي توسعه فناوري كسب بازارهاي بين ‌المللي نيز بر اساس اين مصوبه از طريق سرمايه ‌گذاري خطرپذير انجام گرفته و دستگاه‌ هاي اجرايي ذيربط موظفند با آينده‌ نگري و كسب آمادگي، استانداردها و تأييديه ‌هاي لازم را جهت ورود محصولات فناوري نانو ساخت داخل به بازار با سرعت مطلوب تدوين و جهت تصويب به ستاد ويژه توسعه فناوري نانو ارائه نمايند.



همچنين براي تعامل پويا با كشورهاي جهان و نهادهاي بين ‌المللي، آيين‌نامه همكاريهاي بين ‌المللي به پيشنهاد ستاد ويژه توسعه فناوري نانو به تصويب شوراي عالي فناوري ‌هاي پيشرفته مي‌رسد.



بر اساس گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، مصوبات ستاد ويژه توسعه فناوري نانو براي كليه دستگاههاي اجرايي كه در سند راهبرد آينده، نقش آنها تعيين شده است لازم ‌الاجرا خواهد بود.



طبق بند 10 مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي رئيس ستاد ويژه توسعه فناوري نانو (معاون اول رئيس جمهور) موظف است هر 6 ماه يك بار گزارش پيشرفت برنامه‌هاي سند راهبرد ده ساله توسعه فناوري نانو (راهبرد آينده) و همچنين در صورت نياز، پيشنهادهاي اين ستاد را جهت رفع موانع توسعه فناوري نانو براي تصويب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارسال نمايد.



دبيرخانه ستاد ويژه توسعه فناوري نانو (دفتر همكاريهاي فناوري رياست جمهوري) وظيفه نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را در اين زمينه برعهده دارد.