جلد دوم كتاب "تاريخ فلسفه اسلامي" منتشر مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر كتاب تاريخ فلسفه اسلامي اثري به زبان انگليسي است كه به سفارش انتشارت راتلج و با اهتمام دكتر نصر و ليمان به زبان انگليسي منتشر شده است.

از سوي تعدادي مترجم و به صورت گروهي جلد نخست اين كتاب آن چندي پيش ترجمه شده و به زودي جلد دوم از اين مجموعه نيز منتشر مي شود.

جلد دوم تاريخ فلسفه اسلامي شامل فيلسوفاني مانند ابن باجه، ابن طفيل، ابن رشد و سهروردي است.

چندي پيش كتاب "فلسفه در سرزمين نبوت" كه نگاهي جامع و كامل به فلسفه اسلامي از ابتدا تا عصر حاضر دارد، توسط دكتر نصر منتشر شد .

دكتر سيد حسين نصر، استاد فعلي دانشگاه جورج واشنگتن، يكي از مهمترين پژوهشگران زمينه‌هاي مطالعات اسلامي و مطالعات تطبيقي اديان است. وي تاكنون بيش از پنجاه كتاب و چهارصد مقاله پژوهشي به زبان‌هاي متعدد منتشر كرده است.