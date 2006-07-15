فرهنگسراي انقلاب ميزبان نمايشگاه هنر ايراني است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي فرهنگسراي انقلاب اعلام كرد در اين نمايشگاه كه با همكاري دانشكده تربيت دبير فني دكتر شريعتي برپا مي شود، آثار دانشجويان در قالب طراحي پارچه و لباس در معرض ديد عموم قرار مي گيرد.

مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه همزمان با سالروز ميلاد زهراي مرضيه (س) ساعت 10 صبح روز يكشنبه 25 تير در نگارخانه مهر فرهنگسراي انقلاب برگزار مي شود و نمايشگاه تا چهارم مرداد داير است.

علاقمندان مي توانند براي بازديد هر روز از ساعت 8 تا 18 به فرهنگسراي انقلاب در بزرگراه شهيد نواب صفوي، خيابان كميل شرقي مراجعه يا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 9-55419057 تماس حاصل نمايند.