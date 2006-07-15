پژوهشكده فرهنگ و تمدن ايراني ايجاد مي شود / آزادسازي آثار تاريخي نيازمند 1000 ميليارد تومان اعتبار است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، اسفنديار رحيم مشايي امروز در جمع خبرنگاران گفت: ايران آمادگي خود را اعلام كرده تا صندوقي براي حفاظت و مرمت و همچنين بازسازي و مرمت از آثار تاريخي كه در بيرون از مرزها وجود دارد در نزد يونسكو تاسيس كند.

وي تصريح كرد: همچنين به منظور بزرگداشت بزرگاني همچون سعدي ، مولوي و حافظ و... اجلاس بين المللي و برنامه هاي ويژه اي برگزار خواهيم كرد كه يكي از اين برنامه ها به مناسبت 800 سال تولد مولوي ، برگزاري اجلاس بين اللملي است .

مشايي گفت: دولت جديد به ايرانيان خارج از كشور توجه ويژه اي دارد ، به طوري كه تشكيل دبيرخانه ايرانيان از وزارت امور خارجه به رياست جمهوري منتقل شده است و از اين طريق مشكلات ايرانيان خارج از كشور بررسي و رسيدگي و همچنين موجبات رفت و آمد آنان به كشور فراهم خواهد شد.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در ارتباط با بن سفر ، گفت: بخشي از هزينه سفرهاي ارزان قيمت كه در قالب بن سفر ارائه مي شود توسط خود كارمند و بخش ديگر از سوي دولت از طريق بودجه هاي رفاهي كاركنان و بخشي ديگر را سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تقبل مي كند.

وي در مورد تاخير در اعطاي بن سفر گفت: در بودجه سال 85 بودجه مربوط به امور رفاهي به طور كلي حذف شد و به همين دليل دولت بايد هزينه اين امر را به گونه هاي مختلف تامين كند.

مشايي تصريح كرد: آئين نامه سفرهاي ارزان قيمت تدوين شده و بايد در دولت نهايي شود تا زمينه اجرايي شدن آن توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري فراهم شود.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري همچنين از تشكيل شوراي سياست گذاري ، بازاريابي و تبليغات خبر داد و گفت: اين شورا به منظور توسعه گردشگري و جذب توريست و ايجاد راهكارهايي در اين زمينه تشكيل شده است و همچنين واگذاري بخشي از امور سازمان به بخش خصوصي از اهداف ديگر سازمان در سال جاري است.

وي اظهار داشت: در حال حاضر مهم ترين مشكل تورهاي ورودي عدم مديريت دقيق و كامل در آنها است كه اين امر به تازگي مد نظر قرار گرفته است. به طوري كه گردشگر ورودي توسط شركت هاي مشترك از سوي دو كشور انجام خواهد تا به صورت 50 درصد سهم شركت ها به بخش خصوصي واگذار مي شود و در اين شرايط تورهاي ورودي تقويت خواهد شد.

مشايي گفت: با اقدامات و برنامه ريزي هاي انجام شده تا پايان سال 86 گردشگري كشور متحول خواهد شد اما در اين بخش اعتبارات زيادي نياز داريم كه با توجه به اختصاص اعتبار 75 ميليارد توماني به بخش ميراث فرهنگي و گردشگري ، نمي توانيم تمام موارد مورد نياز را برآورده سازيم اما در حد امكان اين كار را انجام خواهيم داد.

وي از افزايش 100 درصدي نيروهاي حفاظت از آثار تاريخي در سال جاري خبر داد و گفت: در گذشته فقط 1500 نيرو براي حفاظت از آثار تاريخي در كشور فعاليت مي كردند ، در صورتي كه هم اكنون به 3 هزار نفر افزايش پيدا كرده اند.

مشايي افزود: فقط براي حفاظت از آثار تاريخي 80 ميليارد تومان اعتبار نياز داريم ، در صورتي كه در اعتبارات سال جاري فقط 8 ميليارد تومان به اين امر اختصاص پيدا كرده است و همچنين براي بافت هاي تاريخي 2 ميليارد و 790 ميليون تومان اعتبار نياز داريم كه براي اين امر در صورتي كه 2 هزار ميليارد تومان براي 20 هزار هكتار بافت تاريخي هزينه شود ، باز هم كافي نيست.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تصريح كرد: به منظور آزادسازي آثار تاريخي و خريد 2 هزار ملك موجود در آنان به 1000 ميليارد تومان اعتبار نياز داريم و البته اين فقط براي آثار تاريخي ثبت شده است.