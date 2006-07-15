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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۳:۰۷

بوش در كنفرانس مطبوعاتي با پوتين در سنت پترزبورگ ؛

روسيه و آمريكا پيامي مشترك درباره برنامه هسته اي ايران و كره شمالي خواهند فرستاد

روسيه و آمريكا پيامي مشترك درباره برنامه هسته اي ايران و كره شمالي خواهند فرستاد

رئيس جمهوري آمريكا امروز اعلام كرد كه روسيه و آمريكا پيامي مشترك درباره برنامه هسته اي ايران و برنامه موشكي و هسته اي كره شمالي خواهند فرستاد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا پس از ديدار با پوتين در يك كنفرانس مطبوعاتي مشترك در سنت پترزبورگ  درجمع خبرنگاران اظهار داشت :"ما پيامي آشكاردرباره برنامه هسته اي ايران و كره شمالي خواهيم فرستاد ".

پوتين نيزدر اين كنفرانس از طرح آمريكا براي رهبري جهاني دوكشور در زمينه انرژي هسته اي حمايت كرد .

وي افزود كه دو كشوردرباره اقدامات جديد در زمينه مبارزه با تروريسم هسته اي به توافق رسيدند . 

روساي جمهوري آمريكا و روسيه، امروز پيش از برگزاري اجلاس سران گروه هشت در سنت پترزبورگ به طوردو جانبه باهم ديدار كردند .

دراين ديدارآنها در باره برنامه هسته اي ايران و برنامه هسته اي و موشكي كره شمالي ، امنيت انرژي و اوضاع كنوني خاورميانه بحث و گفتگو كردند .

کد مطلب 353097

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