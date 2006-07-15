روسيه و آمريكا پيامي مشترك درباره برنامه هسته اي ايران و كره شمالي خواهند فرستاد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا پس از ديدار با پوتين در يك كنفرانس مطبوعاتي مشترك در سنت پترزبورگ درجمع خبرنگاران اظهار داشت :"ما پيامي آشكاردرباره برنامه هسته اي ايران و كره شمالي خواهيم فرستاد ".

پوتين نيزدر اين كنفرانس از طرح آمريكا براي رهبري جهاني دوكشور در زمينه انرژي هسته اي حمايت كرد .

وي افزود كه دو كشوردرباره اقدامات جديد در زمينه مبارزه با تروريسم هسته اي به توافق رسيدند .



روساي جمهوري آمريكا و روسيه، امروز پيش از برگزاري اجلاس سران گروه هشت در سنت پترزبورگ به طوردو جانبه باهم ديدار كردند .

دراين ديدارآنها در باره برنامه هسته اي ايران و برنامه هسته اي و موشكي كره شمالي ، امنيت انرژي و اوضاع كنوني خاورميانه بحث و گفتگو كردند .