اتحاديه اروپا براي تعطيلي گوانتانامو تلاش كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري آلمان، ديده بان حقوق بشر با ارسال نامه اي به اتحاديه اروپا همچنين تصريح كرد : سياستهاي اروپا در قبال تعطيلي گوانتانامو قابل تقدير بوده، اما تحقق اين امر مستلزم تلاشهاي بيشتر است .

در ادامه نامه آمده است : در حال حاضر اطلاع دقيقي از چگونگي وضعيت زندانيان حاضر در اين زندان وجود ندارد. برخي از آنها بيگناه در اين زندان به سر مي برند در حالي كه تعداد ديگري نيز هنوز تفهيم اتهام نشده اند .

ديده بان حقوق بشر همچنين از اتحاديه اروپا خواسته تا براي پناه دادن به زندانيان آزاد شده اقداماتي را انجام دهند .

آمريكا ازچهار سال پيش درگوانتانامو، صدها تن را با ادعاي ارتباط با شبكه تروريستي القاعده و بدون هيچ نظارت بين ‌المللي و محاكمه بازداشت كرده است.

جامعه بين المللي پس از انتشار گزارش كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد كه خواهان تعطيلي هرچه سريعتر گوانتانامو شده، فشارهاي خود بر آمريكا را افزايش داده است.

اين در حالي است كه "جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا درخواست هاي فراوان جامعه بين المللي براي تعطيلي اين بازداشتگاه غيرقانوني را رد كرده؛ ازسوي ديگر اسنادي فاش شده است كه نشان مي دهد اكثر زندانيان موجود درگوانتانامو در هيچ جنگي عليه آمريكا و متحدانش شركت نكرده اند و در حقيقت بدون هرگونه اتهامي در اين بازداشتگاه مخوف به سر مي برند.

"جرج بوش"، رئيس جمهوري آمريكا نيز در اين باره اعلام كرده است : زمني گوانتانامو تعطيل مي شود كه خطر تروريسم آمريكار را تهديد نكند .