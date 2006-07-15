2 تا 3 هزار پرستار هر سال بازنشسته مي شوند

محمد شريفي مقدم در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، با بيان اينكه سالانه حدود 3 هزار نفر پرستار بازنشسته مي شوند ، گفت: بر اساس قانون برنامه سوم توسعه دولت بايد به ازاي هر 2 نفر خروجي يك نفر ورودي براي كاركنان دولت در نظر مي گرفت.

وي اظهار داشت: اجراي اين قانون در سال 75 موجب ايجاد مشكل در سيستم وزارت بهداشت و بيمارستان ها شد. چون سالانه به ازاي هر 2 تا 3 هزار نفر فقط يك هزار و 500 نفر وارد سيستم مي شدند. بنابراين به علت كاهش تعداد پرسنل بهداشتي ، فشار زيادي به بيمارستان ها وارد شد.

شريفي مقدم افزود: سيستم بهداشتي به ويژه بخش پرستاري با اين قانون همخواني نداشت ، چرا كه با ورود تكنولوژي خدمات پرستاري نه تنها كاهش نداشت بلكه اين خدمات توسعه بيشتري يافت.

وي گفت: در گذشته پيوندهايي نظير پيوند كليه در كشور انجام نمي شد اما امروزه سالانه تعداد زيادي پيوند اعضا در كشور انجام مي شود كه موجب افزايش چندين برابري ميزان خدمات پرستاري براي بيماران شده است.

دبيركل خانه پرستار افزود: در قانون برنامه چهارم توسعه نيز عنوان شده بود كه به ازاي هر 3 نفر پرسنل خروجي ، يك نفر وارد سيستم شود كه اين امر نيز باعث شده بيمارستان ها با بازنشستگي پرسنل به ويژه پرستاران موافقت نكنند و 5 سال بخشودگي به علت سختي كار پرستاري نيز براي اين شاغلان در نظر گرفته نمي شد.

وي ادامه داد: با پيگيري سازمان نظام پرستاري اين قانون اصلاح شد ، به گونه اي كه در وزارت بهداشت به عنوان استثناء تعداد خروجي ها و ورودي ها با يكديگر برابر شود. بنابراين پرستاران مي توانند با 30 سال كار و 5 سال بخشودگي يعني در مجموع 25 سال كار ، درخواست بازنشستگي بدهند.