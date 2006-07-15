جرج بوش خواستار خلع سلاح حزب الله شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، جرج بوش امروز دركنفرانس مطبوعاتي مشترك خود با ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه از حزب الله خواست تا سلاح خود را بر زمين نهد و همچنين حملات خود را عليه اسرائيل متوقف كند.

رئيس جمهوري آمريكا همچنين سوريه را به تحت فشار قراردادن جنبش حزب الله لبنان به منظور خلع سلاح شدن اين جنبش و توقف عمليات ضد اسرائيلي آن تشويق و ترغيب كرد.

دراين كنفرانس مطبوعاتي كه در شهر سن پترزبورگ روسيه برگزارشد ، پوتين همچنين اعلام كرد: خونريزي ها و كشتارها در خاورميانه بايد متوقف شود تا آرامش و ثبات در اين منطقه حاكم شود.

بوش درحالي اين سخنان را اظهار داشت كرد وزارت دفاع آمريكا روزگذشته به كنگره اين كشوراطلاع داد : تل آويو از واشنگتن درخواست كرد تا قراردادي براي خريد سوخت هواپيماهاي اسرائيلي امضا شود.

بوش به منظور شركت در نشست گروه هشت به روسيه سفر كرده است و پيش از برگزاري اين نشست با همتاي روسي خود ديدار كرد.



رئيس جمهوري آمريكا اعلام كرده است كه هرگز بر رژيم اسرائيل براي توقف جنايات خود در لبنان و فلسطين فشار وارد نخواهد كرد.



در نشست فوق العاده روز گذشته شوراي امنيت نيز، نماينده آمريكا با دفاع از تجاوزات اسرائيل به لبنان، آن را توجيه كرد.