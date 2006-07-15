رئيس گوانتانامو فرمانده عالي ناتو شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه سوئيسي باسلر، ژنرال "بانتزجان كرادوك" ( General Bantz John Craddock ) كه پيش از اين، رياست زندان گوانتانامو و نيروهاي كماندويي آمريكا در منطقه ميامي را به عهده داشت، بنا به اعلام كميته برنامه تدافعي در بروكسل به عنوان يكي از فرماندهان عالي سازمان پيما آتلانتيك شمالي ( ناتو ) معرفي شد .

بر اساس گزارشهاي رسيده وي جانشين ژنرال " جيمز ال جانز " شده است .

باسلر در ادامه نوشت : در حالي كه انتقادهاي بين المللي درباره وجود زندان گوانتانامو و لزوم تعطيلي آن روبه افزايش است، اين تصميم اتخاذ شده است .

مقامهاي ناتو پيش از اين مهمترين برنامه اين سارمان را مبارزه با تروريسم اعلام كردند .

آمريكا ازچهار سال پيش درگوانتانامو، صدها تن را با ادعاي ارتباط با شبكه تروريستي القاعده و بدون هيچ نظارت بين ‌المللي و محاكمه بازداشت كرده است.

جامعه بين المللي پس از انتشار گزارش كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد كه خواهان تعطيلي هرچه سريعتر گوانتانامو شده، فشارهاي خود بر آمريكا را افزايش داده است.

اين در حالي است كه "جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا درخواست هاي فراوان جامعه بين المللي براي تعطيلي اين بازداشتگاه غيرقانوني را رد كرده؛ ازسوي ديگر اسنادي فاش شده است كه نشان مي دهد اكثر زندانيان موجود درگوانتانامو در هيچ جنگي عليه آمريكا و متحدانش شركت نكرده اند و در حقيقت بدون هرگونه اتهامي در اين بازداشتگاه مخوف به سر مي برند.