نتايج طرح آمار گيري از كرايه ماشين آلات در طرح هاي عمراني

به گزارش خبرگزاري"مهر"، بر اساس نتايج اين طرح كه در مهر ماه 1384 اجرا شده است، متوسط كرايه ساعتي برخي از انواع ماشين آلات مورد نظرو تغييرات آن به شرح زير است:

- متوسط كرايه ساعتي كاميون كمپرسي به ظرفيت حدود 10تن با راننده در نيمه اول 1384 معادل 95818 ريال بوده كه نسبت به دوره قبل از 8/4 درصد و نسبت به دوره مشابه در سال قبل از 9/6 درصد افزايش برخوردار بوده است.

-متوسط كرايه ساعتي جرثقيل كفي 3 تن با كاميون 5 تن بار راننده در نيمه اول 1384 معادل 78778 ريال بوده كه نسبت به دوره قبل از 2/5 درصد و نسبت به دوره مشابه در سال قبل از 2/8 درصد افزايش برخوردار بوده است.

- متوسط كرايه ساعتي جرثقيل كاميوني دو كابينه حدود 20 تن با راننده در نيمه اول 1384 معادل 258636 ريال بوده كه نسبت به دوره قبل 7/4 درصد و نسبت به دوره مشابه در سال قبل 0/19 درصد افزايش يافته است.

- متوسط كرايه ساعتي بيل مكانيكي چرخ لاستيكي به قدرت حدود 150 اسب بخار با راننده در نيمه اول 1384 معادل 154545 ريال بوده كه نسبت به دوره قبل از 9/1 درصد و نسبت به دوره مشابه در سال قبل از 7/8 درصد افزايش برخوردار بوده است.

- متوسط كرايه ساعتي لودر چرخ لاستيكي به قدرت حدود 200 اسب بخار با راننده درنيمه اول 1384 معادل 149167 ريال بوده كه نسبت به دوره قبل تغييرنكرده ولي نسبت به دول مشابه در سال قبل از 7/3 درصد افزايش برخوردار بوده است.

- متوسط كرايه ساعتي گريدر به قدرت حدود 200 اسب بخار با راننده درنيمه اول 1384 معادل 166818 ريال بوده كه نسبت به دوره قبل از 0/3 درصد و نسبت به دوره مشابه در سال قبل از 6/12 درصد افزايش برخوردار بوده است.

مركز آمار ايران همه ساله در دو مرحله طرح آمارگيري ازكرايه ماشين آلات مورد استفاده در طرح هاي عمراني را در سطح استان تهران اجرا مي كند. در اين آمارگيري ، اطلاعات مربوط به كرايه ساعتي 79 قلم منتخب از انواع ماشين آلات مورد استفاده در طرح هاي عمراني با مراجعه به پيمانكاري هاي نمونه مجري طرح هاي عمراني در سطح استان تهران جمع آوري مي شود.