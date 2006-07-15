زنان در موقعيت هاي علمي پيشرفت خوبي داشته اند / زنان براي حضور و تحصيل در دانشگاه ها احساس امنيت مي كنند



دكتر "فاطمه رخشاني" - معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

دكتر "فاطمه رخشاني" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر، افزود: پس از انقلاب اسلامي ايران زنان فرصت بيشتري براي فعاليت هاي اجتماعي يافتند و دليل آن نيز فراهم شدن شرايط بهتر اجتماعي و فرهنگي براي حضور زنان است.

وي افزود: احساس امنيت براي حضور و تحصيل در دانشگاه ها و كاركردن در بخش هاي مختلف آموزشي با توجه به شرايط فرهنگي و مذهبي زنان ايراني، پس از انقلاب فراهم شد در حاليكه در گذشته حتي خانواده ها ديد مثبتي براي حضور دختران خود در دانشگاه ها نداشتند كه همين امر در وارد نشدن زنان به عرصه آموزش عالي بسيار موثر بود.

معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان گفت: هم اكنون ما در كشور با آمار قابل توجهي از زنان مواجه ايم كه توانمندي بالايي در ادامه تحصيلات دانشگاهي تا بالاترين مدارج را دارند و بايد تعداد بسيار زيادي از زنان تحصيلكرده كه داراي توانايي مديريتي مناسبي هستند را با مسائل روز مديريت آشنا كرد تا مديران مجموعه ها مجبور به استفاده از توانمندي زنان شوند.

وي ياد آور شد: متاسفانه هنوز درعرصه هاي مديريتي زماني كه دو زن و مرد با يك نوع تحصيلات و سابقه كاري باشند، مديران مرد را به زن ترجيح داده مي شوند كه براي از بين بردن اين زمينه هاي فكري بايد زنان توانمند و علاقمند به عرصه هاي مديريت تربيت شوند.

به گزارش مهر، دكتر "فاطمه رخشاني" دانشيار دانشگاه علوم پزشكي زاهدان و داراي دكتري تخصصي در رشته آموزش بهداشت است. وي داراي 15 سال سابقه كاري بوده و متولد 1343 است. وي هم اكنون مسئوليت معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان را بر عهده دارد.