برقراري ارتباط ميان مسلمانان و مسيحيان ضروري است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از الاهرام، پاپ شنوده سوم، پاپ اسكندريه در سخناني به بحرانهاي گروهي در مصر اشاره كرد و گفت: به منظور حل و رفع بحرانهاي موجود در مصر بايد ارتباط ميان مسلمانان و مسيحيان اين كشور ادامه يابد تا اختلاف ديدگاهي نيز به دنبال آن از بين رود.

پاپ شنوده سوم با تأكيد بر اينكه اديان الهي جايگاه خاصي دارند كه بايد به آنها و به آموزه هاي ديني و مباني آنها احترام گذاشت، افزود: بايد بستري مناسب به منظور تحكيم و تثبيت وحدت ميان اديان آسماني اقدامات لازم صورت گيرد تا در زير سايه آن مساوات و برابري كه همه اديان الهي به آن توجه و تأكيد دارند تحقق يابد از اين رو هيچ چيز نبايد مانع تحقق برادري و برابري ميان اقليت و اكثريت پيروان اديان آسماني شود.

وي به فيلم رمز داوينچي اشاره كرد و گفت: اين فيلم هيچ تأثيري در ميان مردم چه جهان اسلام و چه جهان مسيحيت نمي گذارد و به سرعت هم از بين مي رود چرا كه هيچ عقل سليمي مسائل موجود در اين فيلم را قبول نمي كند زيرا نه انجيل و نه ديگر كتب آسماني بر آن صحه نگذاشته اند و در ميان مسلمانان و مسيحيان كاملا مطرود اعلام شده است.

پاپ اسكندريه آموزش و پرورش، تربيت صحيح، وعظ و ارشاد را به منظور بهبود روابط ميان گروههاي مختلف بسيار اساسي توصيف و تأكيد كرد: اگر گروههاي مختلف اديان آسماني بي غرض ورزي آموزه هاي ديني خود را به درستي ارائه دهند و هر كدام به بيان آموزه ها و مباني دين خود بپردازند و ديدگاههاي خود را بي تحريف و بي تبليغ ارائه دهند، ميان اديان آسماني هيچ مشكلي ايجاد نخواهد شد.

پاپ شنوده سوم اظهار داشت: ارتباط من با رهبران دين اسلام بسيار خوب است از اين رو پيروان اديان اسلامي و مسيحيت نيز بايد روابطي عميق و جدي با يكديگر برقرار كنند و اين نياز به ادامه ارتباط مسلمانان و مسيحيان با توجه به اختلافات و شكافهاي موجود ميان دو گروه است.

وي در ادامه تدابير مناسب و اقدامات اصولي را به منظور بسط و گسترش روابط ميان اديان آسماني چون مسيحيت و اسلام را جهت برقراري وحدت و انسجام مهم قلمداد كرد.