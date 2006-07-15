نماينده‌ ولي فقيه در سپاه فرا رسيدن ميلاد حضرت زهرا(س) را تبريك گفت

به گزارش خبرگزاري "مهر، در پيام نماينده ولي فقيه در سپاه آمده است: عزت ، عظمت ، استقلال ، استكبار ستيزي و اقتداراين ملت فاطمي ، نتيجه آرمان سبز ، مكتب سپيد و خط سرخ زهرا (س) است كه از كوي خون رنگ شهيدان عبور كرده و همچنان درگذر تاريخ هر روز افتخارمي آفريند و نام خويش را برتارك روزگار ثبت مي كند.

اميد است در اين مقطع حساس ، تمامي پاسداران عزيز بخصوص خواهران بزرگوار شاغل در سپاه ، همسران و دختران گرانقدر پاسداران، با پشتوانه درخشان و گرانسنگ سالها خدمت، مبارزه و تلاش خويش در زمان هشت سال دفاع مقدس و پس از آن ، و با الگوگيري از حضرت فاطمه (س) همواره در مسير پيماني كه با آن حضرت بسته و رسالت بزرگي كه بر دوش دارند به سوي اهداف والاي اسلام و انقلاب گام برداشته و در دو دنيا در محضر بزرگ بانوي اسلام حضرت زهراي اطهر (س) رو سپيد باشند.