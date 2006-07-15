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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۳:۳۵

با صدور پيامي،

نماينده‌ ولي فقيه در سپاه فرا رسيدن ميلاد حضرت زهرا(س) را تبريك گفت

حجت الاسلام علي سعيدي نماينده ولي فقيه در سپاه با صدور پيامي فرا رسيدن ميلاد حضرت زهراي اطهر (س) و روز زن را به عموم مسلمانان و به خصوص زنان آزاده جهان تبريك گفت.

به گزارش خبرگزاري "مهر، در پيام نماينده ولي فقيه در سپاه آمده است: عزت ، عظمت ، استقلال ، استكبار ستيزي  و اقتداراين ملت فاطمي ، نتيجه آرمان سبز ، مكتب سپيد و خط سرخ زهرا (س)  است كه از كوي خون رنگ شهيدان عبور كرده و همچنان درگذر تاريخ هر روز افتخارمي آفريند و نام خويش را برتارك روزگار ثبت مي كند.

اميد است در اين مقطع حساس ، تمامي پاسداران عزيز بخصوص خواهران بزرگوار شاغل در سپاه ، همسران و دختران گرانقدر پاسداران، با پشتوانه درخشان و گرانسنگ سالها خدمت، مبارزه و تلاش خويش در زمان هشت سال دفاع مقدس و پس از آن ، و با الگوگيري از حضرت فاطمه (س) همواره در مسير پيماني كه با آن حضرت بسته و رسالت بزرگي كه بر دوش دارند به سوي اهداف والاي اسلام و انقلاب گام برداشته و در دو دنيا در محضر  بزرگ بانوي اسلام حضرت زهراي اطهر (س) رو سپيد باشند.

کد مطلب 353122

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