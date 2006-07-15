به گزارش خبرگزاري "مهر"، مشكلاتي كه پيش از اين در زمينه صدور پروانه ساخت فيلم تازه اين فيلمساز وجود داشت، برطرف و سرانجام حكمت موفق به كسب پروانه ساخت فيلم خود شد. او در اين باره گفت: "پس از گفتگو با مسئولان اداره نظارت و ارزشيابي پروانه ساخت فيلم صادر شد و شهريور ماه كار را كليد مي زنم."



حكمت در مورد داستان "اين سه زن" هم گفت: "اين فيلم داستان هويت فرهنگي سه نسل از زنان ايراني است كه در بستر ايران زيبا روايت مي شود. در اين فيلم به مشكلات مختلف اين سه نسل پرداخته مي شود، اينكه چطور مي توان با وجود مسائل و مشكلات از گم شدن نجات پيدا كرد."



فيلمنامه "اين سه زن" را نغمه ثميني نوشته و حكمت، داريوش عياري و مصطفي خرقه پوش هم به عنوان مشاور در نگارش فيلمنامه مشاركت داشته اند. هديه تهراني، پگاه آهنگراني، مريم بوباني و نازنين آقااحمدي از جمله بازيگراني هستند كه حضورشان در اين پروژه قطعي شده است.



از ديگر عواملي كه تاكنون حضورشان در "اين سه زن" قطعي شده مي توان به داريوش عياري مديرفيلمبرداري و مشاور كارگردان، مصطفي خرقه پوش تدوينگر، امير عابدي عكاس و جليل شعباني مدير توليد اشاره كرد. "اين سه زن" توسط بامداد فيلم و منيژه حكمت تهيه مي شود.