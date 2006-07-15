17 سينماي تهران "شام عروسي" دارند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، "شام عروسي" داستان برگزاري مراسم ازدواج مفصلي است كه بايد بدون صرف هزينه زياد برگزار شود. در اين فيلم نيكي كريمي، امين حيايي، مارال فرجاد، پويا اميني و محمدرضا گلزار بازي مي كنند. عصر جديد 1، فرهنگ 1، سروش، مركزي 1، جمهوري، ملت، تهران 1، كارون، بهمن 2، پايتخت، جي 3، شيدا، فردوسي، كانون، گلريز 1، قيام و جوان 2 سالن هاي نمايش دهنده اين فيلم هستند.

"سوغات فرنگ" يك سالن سينما كمتر از "شام عروسي" در اختيار دارد. اسامي 16 سالن نمايش دهنده اين فيلم عبارتند از ماندانا، جوان، شهر قشنگ، بلوار، قدس، ايران 3، دهكده المپيك، پارس 1، حافظ، پيوند، پارس 2، جي 1، تهران 2، ميلاد، شاهد و پيام انقلاب.



"سوغات فرنگ" داستان بازگشت دختري ايراني از امريكا به ايران است و آشنايي او با دو جوان مسير زندگي اش را تغيير مي دهد. رامبد جوان، شيلا خداداد و مجيد صالحي از جمله بازيگران اين فيلم هستند.



نمايش "آتش بس" همچنان در سينماها ادامه دارد. اين فيلم در حال حاضر در سينماهاي آفريقا، ايران 1، آستارا، آسيا، پيروزي، گلريز 2، عصر جديد 2، سپيده 1، المپيا، ناهيد و شقايق به نمايش درمي آيد. در "آتش بس" كه داستان زندگي يك زوج جوان است، محمدرضا گلزار، مهناز افشار و آتيلا پسياني بازي مي كنند.



با آنكه تصور مي شد اكران عمومي "چند مي گيري گريه كني؟" چهارشنبه گذشته به پايان برسد، اين فيلم همچنان در سينماهاي استقلال، بهمن 1، مركزي 2، جي 2، آسمان آبي، فلسطين 3 و ايران 2 روي پرده است. "چند مي گيري گريه كني؟" اولين فيلم سينمايي شاهد احمدلو به زندگي پيرمردي مي پردازد كه در آستانه مرگ مراسم تدفين خود را برگزار مي كند. مرحوم منوچهر نوذري، حميد لولايي، ابوالفضل پورعرب، شهرام حقيقت دوست و الناز شاكردوست از جمله بازيگران اين فيلم هستند.



"دره گرگ ها" تنها فيلم خارجي روي پرده است كه چهار سالن سينما را به صورت تمام سانس در اختيار دارد. اين فيلم به اتفاقاتي مي پردازد كه براي يكي از نيروهاي امنيتي تركيه در جريان جنگ عراق و امريكا رخ مي دهد. "دره گرگ ها" در سينماهاي سپيده 2، شهر تماشا 2، صحرا و رودكي روي پرده است.



همچنين "انتخاب" سينما شهر تماشا 1، "باغ هاي كندلوس" فلسطين 2، "به آهستگي" عصر جديد 3 و فرهنگ 2، "ازدواج به سبك ايراني" فلسطين 1 و سعدي و "شغال" شيرين و مركزي 3 را در اختيار دارند.