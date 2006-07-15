مذاكرات آمريكا و روسيه درباره سازمان تجارت جهاني به شكست انجاميد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازريانووستي، ماكسيم مدودوف با بيان اينكه "اين قرارداد (سند پيوستن روسيه ) قبل و بعد از اجلاس سران گروه هشت به امضاء نخواهد رسيد، خاطر نشان كرد :"كارشناسان آمريكايي و روسي به مذاكرات خود دراين زمينه ادامه مي دهند ".



وي افزود :" با وجود تلاشهاي متعدد كارشناسان درماههاي اخير، روساي هيئتهاي دو كشور در دو روز گذشته، ما در يافتن راهي براي حل مسائل مورد اختلاف به نتيجه نرسيديم ".



ماكسيم مدودوف با بيان اينكه پيشرفتهايي در برخي مسائل حاصل شده است، اظهار داشت :"يك توافق كلي حاصل شده است، اما بر سر جزئيات اختلاف وجود دارد ".



روسيه تاكنون توافقنامه هاي دوجانبه اي را با ديگر شركاي كليدي تجاري خود امضاء كرده است و اكنون نيازمند چراغ سبز آمريكا است تا به سازمان تجارت جهاني كه مقرآن در ژنو است و با داشتن 149 عضو قوانين تجارت جهاني را تعيين مي كند، بپيوندد .



مهمترين مسائلي كه سبب شده است دوكشور نتوانستند به توافق برسند مسئله دسترسي به بازار خدمات مالي روسيه ، حقوق مالكيت فكري ، قوانين گمرگي و يارانه هاي محصولات كشاورزي آمريكاست .



اين در حالي است كه روزنامه مسكو تايمز چند روز پيش به نقل از مقامهاي مذاكره كننده روسي وآمريكايي نوشته بود كه طرفين براي پيوستن روسيه به سازمان تجارت جهاني به توافق خواهند رسيد.



پيش از اين نيز رئيس جمهوري روسيه گفته بود : مسكو مي تواند قراردادي را با واشنگتن پيش از نشست گروه جي 8 ( هشت كشور بزرگ صنعتي جهان) امضا كند كه به روسيه اجازه مي دهد تا به سازمان تجارت جهاني بپيوندد.

آمريكا تنها عضو سازمان تجارت جهاني است كه تاكنون پيشنهاد روسيه را براي پيوستن به اين سازمان تصويب نكرده است.

