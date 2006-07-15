هر گروهي كه مطالبات مردم را جدي بگيرد پيروز ميدان خواهد شد

علي شريف زاده در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" اشتباهات اصلاح طلبان را موجب روي آوردن مردم به اصولگرايان در انتخابات گذشته ارزيابي كرد و گفت: چنانچه گروهها و جريانات سياسي قدمي واقعي براي مردم بردارند، مردم به دنبال آن گروه خواهند رفت و از آنان حمايت خواهند كرد.

وي ابراز عقيده كرد: گروههاي اصلاح طلب و اصولگرا و يا هر خط ديگري تنها زماني موفق خواهند بود كه قولها و وعده هاي خود را عملي سازند لذا مردم در انتخابات نهم رياست جمهوري هنگاميكه ديدند اصلاح طلبان به وعده هاي خود عمل نكرده اند، رويكرد خود را به سمت اصولگرايان تغيير دادند.

عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي فرهنگيان با اشاره به شعارهاي احمدي نژاد، افزود: احمدي نژاد اكنون شعارهاي عدالت و اشتغال مي دهد و چنانچه در مدت 4 ساله رياست جمهوري خود نتواند به اين شعارها لباس عمل بپوشاند مسلما اين بار گروه ديگري در انتخابات پيروز خواهد شد و اين امري است كه در طول مدت 25 سال عمر فعاليتهاي سياسي خود شاهد آن بوده ام.

شريف زاده در عين حال تصريح كرد: براي مردم اصولگرا يا اصلاح طلب فرقي نمي كند، هر گروهي كه نتواند خواسته هاي آنان را عملي سازد و شعارهاي خود را به عمل نزديك تر گرداند ، را كنار خواهد زد و لذا گروهها و جريانات سياسي بايد تمام هم و غم خود را بر رضايت مردم متمركز كنند چراكه مردم از ما شعار نمي خواهند، طالب عمل هستند و به هر ميزان شعارهاي ما به عمل نزديكتر شود موفق تر خواهيم بود.

وي با بيان اينكه در شرايط حاضر، ائتلاف بين اصلاح طلبان و اصولگرايان براي حضور در انتخابات آتي امري بعيد است، گفت : جو حاكم بر ديدگاه هاي اين دو جريان سياسي در حال حاضر ائتلاف را ناممكن مي سازد.

اين عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي فرهنگيان در پايان خاطرنشان كرد: در بين اصلاح طلبان هنوز شكاف هايي ديده مي شود و به نظر مي رسد آنان در صدد برطرف كردن اختلافات موجود هستند ولي قضاوت در اين خصوص را بايد به آينده موكول كرد.