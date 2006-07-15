اجراي طرح جهادي 137 در منطقه 20 ادامه دارد

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس محسن صادقيان افزود: با توجه به وسعت و تعداد نواحي و نيازمنديهاي شهري منطقه 20، طرح جهادي 137 در اين منطقه ادامه خواهد يافت.

وي گفت: امروز و فردا نيز رسيدگي به درخواستهاي مردم انجام خواهد شد تا در خواستهايي كه شهروندان منطقه 20 از طريق سامانه 137 به مديريت شهري اعلام كرده اند برطرف شود.

صادقيان با تشريح اقدامات معاونت خدمات شهري در جريان اجراي طرح جهادي در منطقه 20 گفت: رنگ آميزي جداول و نماهاي المانهاي شهري، آموزش طرح تفكيك از مبدا، مكانيزه شدن جمع آوري زباله در برخي نواحي از جمله اقدامات اين معاونت بوده است.

به گفته وي ، ساماندهي فضاي سبز منطقه، لايروبي كانالها و قنوات تنظيف و پاكيزه سازي معابر عمومي از ديگر كارهايي بوده كه معاونت خدمات شهري در هفته گذشته انجام داده است.

مديركل خدمات شهري هزينه اجراي و گزارش كامل اقدامات اين معاونت را به زمان خاتمه اجراي در منطقه 20 موكول كرد.

سومين طرح جهادي 137 از شنبه گذشته در منطقه 20 شروع شده و تا روز يكشنبه ادامه خواهد داشت.

اين طرح با هدف رسيدگي به درخواستهاي شهروندان و با اولويت تعيين شده از سوي آنان از طريق سامانه 137 انجام مي شود.