علاج واقعي معضل ترافيك در كلانشهرها ايجاد مترو است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، دكتر غلامعلي حداد عادل در اين مراسم راه حل اساسي و اصلي مشكل ترافيك و رفت و آمد در كلانشهرهاي بزرگ مانند مشهد را فقط مترو دانست و ابراز اميدواري كرد بهره برداري از مترو مشهد در آينده اي نزديك انجام گيرد.

رئيس مجلس با بيان اينكه طبق اطلاعات موجود مهم ترين مشكل مترو مشهد ، خريد واگن ارزيابي شده است ، از نمايندگان مردم اين شهر در مجلس شوراي اسلامي خواستار پيگيري و گزارش موضوع شد.

وي تصريح كرد: در صورت لزوم مجلس براي حل مشكل ترافيكي مشهد و راه اندازي سريع تر مترو اين شهر وارد عمل مي شد.

حداد عادل با بيان اينكه مشكل رفت و آمد در مشهد از جمله ترافيك هاي طولاني از انتقادات و گله هاي دائمي زائران اين شهر بوده است ، اظهار داشت: در سال هاي اخير با نهايي شدن تعداد زيادي از طرح ها مانند تقاطع سه سطح آزادي باعث بهبود رفت و آمد در اين كلانشهر مذهبي شده است.

رئيس مجلس گفت: شهر مشهد از حيث پذيرايي از زائران ، مقام سوم را در جهان بعد از حرمين شريفين داراست و آستان مقدس مي تواند با استفاده از اين ظرفيت يك مدرسه بزرگ اسلامي و فرهنگي با 14 ميليون مسافر معتقد تشكيل دهد.

وي افزود: اين وظيفه تنها به آستان قدس نيست و بايد همه تلاش كنند با برنامه ريزي دقيق و اصولي هر زائر پس از طي مدت اقامت خود در مشهد احساس كند به پيشرفت هايي از لحاظ ايماني ، معرفتي و كمال دست يافته است.

در اين مراسم شهردار مشهد نيز گفت: پل روگذر ميدان آزادي مشهد كه با هزينه اي بالغ بر 85 ميليارد ريال احداث شده است ، بولوار شهيد كلانتري را به بولوار آزادي از شمال به جنوب و بالعكس متصل مي سازد.

مهندس سيد هاشم بني هاشمي ، طول اين پل را 620 متر و ارتفاع آزاد زير پل را نيز 5/5 متر عنوان كرد و افزود: اين پل داراي چهل ستون است كه 16 عدد به قطر 30/1 و80/1 و 20 عدد ديگر به صورت فونداسيون و ستوني قرار گرفته است.